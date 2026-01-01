Open Journal Systems (OJS) är en gratis, öppen källkods-plattform utvecklad av Public Knowledge Project (PKP) för att hantera det kompletta arbetsflödet för en akademisk tidskrift — från insändningar och peer review till redigering, produktion och onlinepublicering. Det är världens mest använda system för hantering av open access-tidskrifter, som driver tiotusentals tidskrifter vid universitet, forskningsinstitutioner och oberoende förlag globalt.

Att själva hosta OJS på er egen VPS ger er tidskrift fullständig oberoende från kommersiella publiceringsplattformar, utan avgifter per artikel, inga prenumerationskostnader och fullt ägandeskap över er insändningsdata och publikationsarkiv. Plattformen stöder installationer för flera tidskrifter, vilket gör den lämplig för institutioner som driver flera titlar från en enda installation.