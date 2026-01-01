Installera Open Journal Systems med ettklicksinstallation.
En plattform med öppen källkod för hantering och publicering av akademiska tidskrifter, som tusentals tidskrifter världen över litar på.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) är en gratis, öppen källkods-plattform utvecklad av Public Knowledge Project (PKP) för att hantera det kompletta arbetsflödet för en akademisk tidskrift — från insändningar och peer review till redigering, produktion och onlinepublicering. Det är världens mest använda system för hantering av open access-tidskrifter, som driver tiotusentals tidskrifter vid universitet, forskningsinstitutioner och oberoende förlag globalt.
Att själva hosta OJS på er egen VPS ger er tidskrift fullständig oberoende från kommersiella publiceringsplattformar, utan avgifter per artikel, inga prenumerationskostnader och fullt ägandeskap över er insändningsdata och publikationsarkiv. Plattformen stöder installationer för flera tidskrifter, vilket gör den lämplig för institutioner som driver flera titlar från en enda installation.
Viktiga funktioner i Open Journal Systems
Fullständigt arbetsflöde för inlämning
Hantera hela den redaktionella livscykeln från författarinlämning genom kollegial granskning, språkgranskning, layout och slutlig publicering på en plattform.
Hantering av kollegial granskning
Tilldela granskare, spåra granskningsdeadlines, skicka påminnelser och samla in granskarnas beslut från en strukturerad redaktionell översikt.
Open access-publicering
Publicera artiklar under licenser för öppen tillgång med DOI-integration, ORCID-stöd och indexerad metadata för upptäckbarhet.
Plugin-ekosystem
Utöka OJS med tillägg för statistik, användningsstatistik, prenumerationshantering, betalningsportaler och integrationer med tredjepartstjänster.
Flerspråksstöd
OJS inkluderar översättningar för dussintals språk och stöder tvåspråkiga eller flerspråkiga tidskriftsgränssnitt och innehåll.
Varför köra Open Journal Systems på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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