ChiefOnboarding är en gratis plattform med öppen källkod för medarbetarintroduktion som hjälper HR-team och chefer att automatisera hela introduktionsresan för nyanställda — från checklistor för förintroduktion till kontohantering och uppgiftsfördelning. Nyanställda kan slutföra sin introduktion via en webbportal eller direkt via en Slack-bot, vilket gör processen naturlig oavsett var de arbetar.

Genom att själv hosta ChiefOnboarding på din VPS behåller du känslig medarbetardata helt under din kontroll, utan licensavgifter per användare och utan leverantörsberoende. Den stöder flera språk och tidszoner, vilket gör den praktisk för distribuerade och internationella team.