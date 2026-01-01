Distribuera ChiefOnboarding med installation med ett klick.
Plattform med öppen källkod för introduktion av anställda som automatiserar HR-processer och Slack-integrationer för nyanställda.
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Vad du kan bygga med ChiefOnboarding
ChiefOnboarding är en gratis plattform med öppen källkod för medarbetarintroduktion som hjälper HR-team och chefer att automatisera hela introduktionsresan för nyanställda — från checklistor för förintroduktion till kontohantering och uppgiftsfördelning. Nyanställda kan slutföra sin introduktion via en webbportal eller direkt via en Slack-bot, vilket gör processen naturlig oavsett var de arbetar.
Genom att själv hosta ChiefOnboarding på din VPS behåller du känslig medarbetardata helt under din kontroll, utan licensavgifter per användare och utan leverantörsberoende. Den stöder flera språk och tidszoner, vilket gör den praktisk för distribuerade och internationella team.
Viktiga funktioner i ChiefOnboarding
Automatiserade arbetsflöden
Utlös uppgifter, påminnelser och kontotilldelning automatiskt baserat på introduktionsmilstolpar och konfigurerbara tidslinjer.
Slack-botintegration
Nya medarbetare kan slutföra uppgifter och komma åt resurser direkt i Slack utan att byta till en separat webbportal.
Förberedande sekvenser
Starta introduktionsprocessen före första dagen med automatiserade checklistor för förintroduktion och välkomstkommunikation.
Flerspråksstöd
Stöd distribuerade och internationella team med inbyggt stöd för flera språk och tidszonsanpassad schemaläggning.
Uppgifts- och resursspårning
Tilldela uppgifter, dela dokument och övervaka slutförandet genom hela introduktionsprocessen från en enda översikt.
Varför köra ChiefOnboarding på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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