PrivateBin är en minimalistisk pastebin med öppen källkod där innehållet krypteras med 256-bitars AES-GCM direkt i webbläsaren innan det ens når servern. Dekrypteringsnyckeln finns endast i URL-fragmentet, vilket webbläsare aldrig skickar till servern – vilket innebär att inte ens serveroperatören kan läsa vad du delar. Med över 8 000 GitHub-stjärnor är det ett av de mest betrodda verktygen för nollkunskapsdelning som finns tillgängliga.

Att själv hosta PrivateBin på din VPS håller din delningsinfrastruktur helt privat – ingen tredjepartstjänst ser dina inlägg – och den lättviktiga containern baserad på Alpine kräver minimala resurser samtidigt som den ger dig full kontroll över lagringspolicyer, filstorleksgränser och åtkomst.