Installera PrivateBin med en klicksinstallation.
Nollkunskapskrypterad pastebin där servern aldrig ser ditt innehåll — all kryptering och dekryptering sker helt i webbläsaren.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PrivateBin
PrivateBin är en minimalistisk pastebin med öppen källkod där innehållet krypteras med 256-bitars AES-GCM direkt i webbläsaren innan det ens når servern. Dekrypteringsnyckeln finns endast i URL-fragmentet, vilket webbläsare aldrig skickar till servern – vilket innebär att inte ens serveroperatören kan läsa vad du delar. Med över 8 000 GitHub-stjärnor är det ett av de mest betrodda verktygen för nollkunskapsdelning som finns tillgängliga.
Att själv hosta PrivateBin på din VPS håller din delningsinfrastruktur helt privat – ingen tredjepartstjänst ser dina inlägg – och den lättviktiga containern baserad på Alpine kräver minimala resurser samtidigt som den ger dig full kontroll över lagringspolicyer, filstorleksgränser och åtkomst.
Viktiga funktioner i PrivateBin
Nollkunskapskryptering
256-bitars AES-GCM-kryptering fungerar helt i webbläsaren så servern lagrar endast chiffertext och kan aldrig komma åt ditt klartextinnehåll.
Bränn efter läsning
Engångsposter försvinner automatiskt efter den första visningen, vilket gör dem idealiska för att dela lösenord, tokens eller hemligheter som inte bör finnas kvar.
Lösenordsskydd
Lägg till ett valfritt lösenord utöver den URL-baserade nyckeln för ett andra lager av åtkomstkontroll på särskilt känsliga inklistringar.
Syntaxmarkering
Över 200 programmeringsspråksteman gör det enkelt att dela och granska kodsnuttar med läsbar formatering och färgkodad syntax.
Inga konton krävs
Vem som helst med länken kan läsa ett inlägg omedelbart – ingen registrering, ingen spårning, och servern varken samlar in eller lagrar användardata.
Varför köra PrivateBin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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