Prometheus samlar in tidsseriedata från din infrastruktur och dina applikationer via en pull-baserad HTTP-modell, lagrar dem i en effektiv lokal TSDB och exponerar PromQL — ett kraftfullt frågespråk för att segmentera, aggregera och varna för alla mätvärden. Efter att ha examinerats från CNCF tillsammans med Kubernetes, är det den övervakningsgrund som DevOps-team på företag som GitLab, DigitalOcean och Uber har valt.

Att köra Prometheus på din egen VPS ger dig obegränsad insamling av mätvärden till en fast kostnad, full kontroll över insamlingsintervall och lagringsperioder, samt nativ integration med Grafana, Alertmanager och hundratals community-exporters — utan molnkostnader per mätvärde eller begränsningar för datainsamling.