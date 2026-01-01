Installera Prometheus med en klicksinstallation
Den CNCF-godkända övervakningsverktygslådan med öppen källkod som blev branschstandard för insamling av molnbaserade mätvärden och aviseringar.
Välj en VPS-prenumeration för Prometheus
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Prometheus
Prometheus samlar in tidsseriedata från din infrastruktur och dina applikationer via en pull-baserad HTTP-modell, lagrar dem i en effektiv lokal TSDB och exponerar PromQL — ett kraftfullt frågespråk för att segmentera, aggregera och varna för alla mätvärden. Efter att ha examinerats från CNCF tillsammans med Kubernetes, är det den övervakningsgrund som DevOps-team på företag som GitLab, DigitalOcean och Uber har valt.
Att köra Prometheus på din egen VPS ger dig obegränsad insamling av mätvärden till en fast kostnad, full kontroll över insamlingsintervall och lagringsperioder, samt nativ integration med Grafana, Alertmanager och hundratals community-exporters — utan molnkostnader per mätvärde eller begränsningar för datainsamling.
Viktiga funktioner i Prometheus
PromQL frågespråk
Ett flexibelt funktionellt frågespråk låter er aggregera, transformera och avisera om valfri kombination av mätvärden över hela er infrastruktur i realtid.
Dragbaserad samling
Prometheus samlar in mätvärden från HTTP-slutpunkter enligt ett konfigurerbart schema, vilket gör det enkelt att lägga till nya mål utan att ändra den övervakade applikationen.
Tjänstupptäckt
Inbyggda integrationer med Kubernetes, Consul, EC2 och mer upptäcker och övervakar automatiskt nya tjänster när de startas, utan manuell konfiguration.
Aviseringsregler
Definiera tröskel- och trendbaserade varningsregler som dirigerar aviseringar via Alertmanager till Slack, PagerDuty, e-post eller valfri webhook-slutpunkt.
Grafana-integration
Prometheus är standarddatakällan för Grafana, vilket möjliggör rika instrumentpaneler, värmekartor och visualisering av alla dina mätvärden med minimal installation.
Varför köra Prometheus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.