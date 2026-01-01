RAGflow är en produktionsklar motor för hämtningsförstärkt generering, byggd kring djup dokumentförståelse. Till skillnad från grundläggande RAG-implementeringar som behandlar dokument som ren text, utför RAGflow layoutmedveten parsning av PDF-filer, kalkylblad, presentationer och bilder för att bevara betydelsen av tabeller, figurer och strukturerat innehåll före indexering.

Att själva hosta RAGflow på er egen VPS håller era dokument privata och ger er full kontroll över LLM-leverantörerna, chunking-strategierna och hämtningspipeline. Den inbyggda kunskapsgrafen och GraphRAG-backendarna möjliggör resonemang över flera dokument som platt vektorsökning inte kan matcha.