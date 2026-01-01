Upp till 69 % rabatt på RAGflow

Driftsätt RAGflow med en klicksinstallation.

Produktionsklar RAG-motor med djupgående dokumenttolkning, hämtning av kunskapsgrafer och stöd för flera LLM:er.

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AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Driftsätt RAGflow med en klicksinstallation.

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64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med RAGflow

RAGflow är en produktionsklar motor för hämtningsförstärkt generering, byggd kring djup dokumentförståelse. Till skillnad från grundläggande RAG-implementeringar som behandlar dokument som ren text, utför RAGflow layoutmedveten parsning av PDF-filer, kalkylblad, presentationer och bilder för att bevara betydelsen av tabeller, figurer och strukturerat innehåll före indexering.

Att själva hosta RAGflow på er egen VPS håller era dokument privata och ger er full kontroll över LLM-leverantörerna, chunking-strategierna och hämtningspipeline. Den inbyggda kunskapsgrafen och GraphRAG-backendarna möjliggör resonemang över flera dokument som platt vektorsökning inte kan matcha.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i RAGflow

Djup dokumentparsning

Layout-medveten extraktion hanterar PDF-filer, Word-filer, kalkylblad och skannade bilder — bevarar tabeller, figurer och struktur som textbaserade parsers förstör.

Kunskapsgrafhämtning

Inbyggd GraphRAG och kunskapsgrafindexering möjliggör dokumentövergripande resonemang och relationsfrågor utöver vad platt vektorsökning stöder.

Multi-LLM-stöd

Anslut till OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google och över 20 andra leverantörer utan att omindexera dina dokument.

Flexibla segmenteringsstrategier

Välj bland segmenteringslägena allmän, frågor och svar, manual, tabell och papper för att matcha strukturen för varje dokumenttyp för optimal hämtningsnoggrannhet.

Fleranvändaråtkomstkontroll

Rollbaserade behörigheter låter team dela kunskapsbaser samtidigt som de begränsar känsliga dokumentsamlingar till auktoriserade användare.

REST API och SDK

Ett komplett REST API och officiellt Python SDK låter dig bädda in RAGflow i dina egna applikationer och automatisera pipelines för dokumentintag.

Varför köra RAGflow på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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