Driftsätt RAGflow med en klicksinstallation.
Produktionsklar RAG-motor med djupgående dokumenttolkning, hämtning av kunskapsgrafer och stöd för flera LLM:er.
Välj en VPS-prenumeration för RAGflow
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RAGflow
RAGflow är en produktionsklar motor för hämtningsförstärkt generering, byggd kring djup dokumentförståelse. Till skillnad från grundläggande RAG-implementeringar som behandlar dokument som ren text, utför RAGflow layoutmedveten parsning av PDF-filer, kalkylblad, presentationer och bilder för att bevara betydelsen av tabeller, figurer och strukturerat innehåll före indexering.
Att själva hosta RAGflow på er egen VPS håller era dokument privata och ger er full kontroll över LLM-leverantörerna, chunking-strategierna och hämtningspipeline. Den inbyggda kunskapsgrafen och GraphRAG-backendarna möjliggör resonemang över flera dokument som platt vektorsökning inte kan matcha.
Viktiga funktioner i RAGflow
Djup dokumentparsning
Layout-medveten extraktion hanterar PDF-filer, Word-filer, kalkylblad och skannade bilder — bevarar tabeller, figurer och struktur som textbaserade parsers förstör.
Kunskapsgrafhämtning
Inbyggd GraphRAG och kunskapsgrafindexering möjliggör dokumentövergripande resonemang och relationsfrågor utöver vad platt vektorsökning stöder.
Multi-LLM-stöd
Anslut till OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google och över 20 andra leverantörer utan att omindexera dina dokument.
Flexibla segmenteringsstrategier
Välj bland segmenteringslägena allmän, frågor och svar, manual, tabell och papper för att matcha strukturen för varje dokumenttyp för optimal hämtningsnoggrannhet.
Fleranvändaråtkomstkontroll
Rollbaserade behörigheter låter team dela kunskapsbaser samtidigt som de begränsar känsliga dokumentsamlingar till auktoriserade användare.
REST API och SDK
Ett komplett REST API och officiellt Python SDK låter dig bädda in RAGflow i dina egna applikationer och automatisera pipelines för dokumentintag.
Varför köra RAGflow på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.