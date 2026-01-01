Convos är en helt självhostad, alltid-på IRC-klient som körs på din server och förblir ansluten till IRC-nätverk dygnet runt. Till skillnad från traditionella IRC-klienter som kopplas bort när du stänger dem, upprätthåller Convos ihållande anslutningar så att du aldrig missar ett meddelande – även när dina enheter är offline.

Få åtkomst till dina IRC-konversationer från vilken webbläsare som helst utan att installera programvara. Convos lagrar hela din chatthistorik, stöder flera användare och nätverk, och erbjuder ett rent, modernt gränssnitt utformat för både tillfälliga chattare och långvariga IRC-gemenskaper. Självhostning ger dig fullständig kontroll över din data och användaråtkomst.