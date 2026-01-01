Installera Convos med en klicksinstallation.
Modern webbläsarbaserad IRC-klient som håller dig ständigt ansluten till chattnätverk från vilken enhet som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Convos
Convos är en helt självhostad, alltid-på IRC-klient som körs på din server och förblir ansluten till IRC-nätverk dygnet runt. Till skillnad från traditionella IRC-klienter som kopplas bort när du stänger dem, upprätthåller Convos ihållande anslutningar så att du aldrig missar ett meddelande – även när dina enheter är offline.
Få åtkomst till dina IRC-konversationer från vilken webbläsare som helst utan att installera programvara. Convos lagrar hela din chatthistorik, stöder flera användare och nätverk, och erbjuder ett rent, modernt gränssnitt utformat för både tillfälliga chattare och långvariga IRC-gemenskaper. Självhostning ger dig fullständig kontroll över din data och användaråtkomst.
Viktiga funktioner i Convos
Alltid aktiva anslutningar
Convos körs på din VPS dygnet runt och håller sig ansluten till IRC-nätverk, så att den fångar upp meddelanden som väntar på dig när du loggar in.
Fullständig chatthistorik
Vi lagrar alla meddelanden på servern, och de är tillgängliga från vilken webbläsare som helst, vilket ger dig sökbar historik över alla kanaler och konversationer.
Flernätverksstöd
Anslut till flera IRC-nätverk samtidigt och hantera alla kanaler och direktmeddelanden från ett enda enhetligt gränssnitt.
Ingen programvaruinstallation
Använd din IRC-klient helt via en webbläsare – du behöver ingen skrivbordsapp, plugin eller konfiguration på någon enhet du använder.
Klar för flera användare
Bjud in teammedlemmar eller vänner att dela din Convos-instans, var och en med sina egna oberoende konton och nätverkskonfigurationer.
Varför köra Convos på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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