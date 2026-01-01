Installera InsForge med en klicksinstallation.
Öppen källkods-backendplattform för AI-kodningsagenter, som paketerar autentisering, Postgres, lagring och edge-funktioner.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med InsForge
InsForge är en öppen källkod, allt-i-ett backend-plattform designad för agentbaserad kodning. Den samlar de byggstenar som moderna applikationer behöver – autentisering, en PostgreSQL-databas med REST- och realtids-API:er, S3-kompatibel fillagring, en LLM-modellgateway och Deno-baserade edge-funktioner – bakom ett enda administratörsgränssnitt och en MCP-server som AI-kodningsagenter kan styra programmatiskt.
Att själv hosta InsForge på din egen VPS håller användarkonton, applikationsdata och uppladdade filer under din fulla kontroll, utan projektbaserad prissättning, inga användningsbegränsningar och ingen leverantörslåsning. Den inkluderade MCP-servern låter kodningsagenter som Claude och Cursor provisionera tabeller, konfigurera autentisering, distribuera funktioner och hantera lagring direkt från din editor.
Viktiga funktioner i InsForge
Inbyggd AI-agent
Paketerad MCP-server exponerar autentisering, databas, lagring och funktioner som verktyg som AI-kodningsagenter kan anropa direkt när de bygger din app.
PostgreSQL med automatiserad API
Inbyggt PostgREST förvandlar omedelbart ditt schema till ett versionshanterat REST API med säkerhet på radnivå, så att du kan leverera slutpunkter utan att skriva standardkod.
Inbyggd autentisering
Ni kan enkelt integrera e-post- och lösenordsautentisering samt OAuth-leverantörer (Google, GitHub, Discord och fler) i er klient med ett enda SDK-anrop.
Edge-funktioner på Deno
Skriv serverlösa TypeScript-funktioner som körs på en sandlådeskyddad Deno-körtid med direkt åtkomst till databasen och lagringsskiktet.
S3-kompatibel lagring
Ladda upp, leverera och hantera filrättigheter via ett S3-kompatibelt lagringslager som fungerar lokalt på disk eller mot vilken S3-bucket som helst.
Enhetlig modellgateway
En OpenAI-kompatibel gateway låter din app anropa flera LLM-leverantörer via ett enda API-gränssnitt, och hanterar användningsspårning och nyckelrotation centralt.
Varför köra InsForge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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