InsForge är en öppen källkod, allt-i-ett backend-plattform designad för agentbaserad kodning. Den samlar de byggstenar som moderna applikationer behöver – autentisering, en PostgreSQL-databas med REST- och realtids-API:er, S3-kompatibel fillagring, en LLM-modellgateway och Deno-baserade edge-funktioner – bakom ett enda administratörsgränssnitt och en MCP-server som AI-kodningsagenter kan styra programmatiskt.

Att själv hosta InsForge på din egen VPS håller användarkonton, applikationsdata och uppladdade filer under din fulla kontroll, utan projektbaserad prissättning, inga användningsbegränsningar och ingen leverantörslåsning. Den inkluderade MCP-servern låter kodningsagenter som Claude och Cursor provisionera tabeller, konfigurera autentisering, distribuera funktioner och hantera lagring direkt från din editor.