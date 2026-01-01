Driftsätt Unstructured med ettklicksinstallation.
Dokumentbehandlings-API som extraherar strukturerad data från PDF-filer, Word-filer och bilder för RAG-pipelines och AI-modeller.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Unstructured
Unstructured är ett API för dokumentbehandling med öppen källkod, utformat för AI- och maskininlärningspipelines. Det tar emot PDF-filer, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, bilder, HTML och andra ostrukturerade format och extraherar rena, strukturerade textelement redo för inmatning i vektordatabaser.
Att köra Unstructured på en egen VPS håller känsliga dokument inom din egen infrastruktur samtidigt som det tillhandahåller samma extraheringsfunktioner som används i RAG-system i produktion. Det integreras med LangChain, LlamaIndex och stora vektordatabaser, vilket gör det till ett enkelt dokumentinmatningslager för alla AI-applikationer.
Viktiga funktioner i Unstructured
Flerformatsextraktion
Bearbeta PDF-filer, Word, Excel, PowerPoint, bilder, HTML och e-postformat via en enda konsekvent API-slutpunkt.
RAG-pipeline klar
Vi strukturerar utdata för direkt inmatning i vektordatabaser som Weaviate, Pinecone och Chroma för hämtningsförstärkt generering.
LangChain-integration
Inbyggda laddare för LangChain och LlamaIndex gör Unstructured till en enkel dokumentkälla att integrera i alla AI-applikationsramverk.
Tabellextraktion
Noggrant extraherar tabeller från PDF- och Word-dokument, bevarar strukturen för efterföljande databehandlingsuppgifter.
Lokal integritet
Att köra på din egen VPS säkerställer att känsliga dokument aldrig lämnar din infrastruktur under extraktionsprocessen.
Varför köra Unstructured på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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