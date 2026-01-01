Unstructured är ett API för dokumentbehandling med öppen källkod, utformat för AI- och maskininlärningspipelines. Det tar emot PDF-filer, Word-dokument, PowerPoint-presentationer, bilder, HTML och andra ostrukturerade format och extraherar rena, strukturerade textelement redo för inmatning i vektordatabaser.

Att köra Unstructured på en egen VPS håller känsliga dokument inom din egen infrastruktur samtidigt som det tillhandahåller samma extraheringsfunktioner som används i RAG-system i produktion. Det integreras med LangChain, LlamaIndex och stora vektordatabaser, vilket gör det till ett enkelt dokumentinmatningslager för alla AI-applikationer.