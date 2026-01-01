Installera Big-AGI med ett klick.
Professionell arbetsyta för AI med flera modeller, med stöd för fler än 500 modeller från fler än 20 leverantörer och med inbyggd jämförelse av parallella modeller.
Välj en VPS-prenumeration för Big-AGI
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Big-AGI
Big-AGI är en AI-arbetsyta med öppen källkod, byggd för proffs som behöver seriös kontroll över sina AI-interaktioner. Anslut dina egna API-nycklar för OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral och fler än 15 andra leverantörer för att få tillgång till över 500 modeller från ett enda gränssnitt – utan mellanhandsavgifter och utan plattformsprenumerationsavgifter utöver det du betalar direkt till dina leverantörer.
Dess signaturfunktion Beam kör samma prompt över flera modeller samtidigt och slår intelligent samman de bästa svaren, vilket avsevärt minskar hallucinationer vid uppgifter med hög insats. Självhostning på din egen VPS håller varje konversation och API-nyckel helt privat, med valfri HTTP Basic Auth för att säkra teamåtkomst.
Viktiga funktioner i Big-AGI
Beam Multi-modell
Kör vilken prompt som helst över flera AI-modeller parallellt och slå samman de bästa svaren — vilket minskar hallucinationer vid komplexa eller kritiska uppgifter.
500+ modeller
Anslut OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter och 15+ andra leverantörer via ett gränssnitt med dina egna API-nycklar.
Lokal integritet först
Webbläsaren lagrar konversationer och inställningar, inte på servern — dina data lämnar aldrig din egen infrastruktur.
Webbsökning och referenser
Sök på webben direkt i chatten och få svar med källhänvisningar, med teknik från Google Custom Search eller andra konfigurerade leverantörer.
Åtkomstkontroll
Skydda din egenhostade instans med HTTP Basic Auth så att endast auktoriserade användare kan komma åt dina API-nycklar och konversationshistorik.
Varför köra Big-AGI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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