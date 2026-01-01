Big-AGI är en AI-arbetsyta med öppen källkod, byggd för proffs som behöver seriös kontroll över sina AI-interaktioner. Anslut dina egna API-nycklar för OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral och fler än 15 andra leverantörer för att få tillgång till över 500 modeller från ett enda gränssnitt – utan mellanhandsavgifter och utan plattformsprenumerationsavgifter utöver det du betalar direkt till dina leverantörer.

Dess signaturfunktion Beam kör samma prompt över flera modeller samtidigt och slår intelligent samman de bästa svaren, vilket avsevärt minskar hallucinationer vid uppgifter med hög insats. Självhostning på din egen VPS håller varje konversation och API-nyckel helt privat, med valfri HTTP Basic Auth för att säkra teamåtkomst.