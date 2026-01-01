Komga är en medieserver med öppen källkod, utvecklad för serietidningar, manga, BD:er, tidskrifter och e-böcker. Den skannar ditt bibliotek med CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- och andra arkivformat, extraherar metadata, genererar miniatyrbilder och tillgängliggör allt via en snabb webbläsare samt OPDS-, Kobo Sync- och KOReader Sync-flöden för inbyggda appar och e-bläcksenheter.

Att själv hosta Komga på din VPS förvandlar vilken mapp som helst med serie- och mangafiler till ett privat, mobilvänligt bibliotek som du kan läsa var som helst ifrån – på webben, på en Kobo- eller KOReader e-bläcksenhet, eller via OPDS-kompatibla appar som Panels, Chunky och KyBook. Det finns inga prenumerationsavgifter, ingen DRM, och ingen plattform bestämmer vad som finns kvar i ditt bibliotek.