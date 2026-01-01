Installera Komga med en klicksinstallation.
Självhostad mediaserver för serier, manga, tidskrifter och e-böcker med stöd för OPDS, Kobo Sync och KOReader Sync.
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Vad du kan bygga med Komga
Komga är en medieserver med öppen källkod, utvecklad för serietidningar, manga, BD:er, tidskrifter och e-böcker. Den skannar ditt bibliotek med CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- och andra arkivformat, extraherar metadata, genererar miniatyrbilder och tillgängliggör allt via en snabb webbläsare samt OPDS-, Kobo Sync- och KOReader Sync-flöden för inbyggda appar och e-bläcksenheter.
Att själv hosta Komga på din VPS förvandlar vilken mapp som helst med serie- och mangafiler till ett privat, mobilvänligt bibliotek som du kan läsa var som helst ifrån – på webben, på en Kobo- eller KOReader e-bläcksenhet, eller via OPDS-kompatibla appar som Panels, Chunky och KyBook. Det finns inga prenumerationsavgifter, ingen DRM, och ingen plattform bestämmer vad som finns kvar i ditt bibliotek.
Viktiga funktioner i Komga
Serier och e-boksformat
Stöder CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB och PDF inbyggt, med metadataextraktion från ComicInfo.xml, EPUB OPF och ComicRack-taggar.
Inbyggd webbläsare
Snabb, responsiv webbläsare med dubbelsidesläge, layouter för anpassning till bredd och höjd, och synkronisering av läsframsteg mellan enheter.
OPDS-flöden
OPDS v1- och v2-slutpunkter gör Komga kompatibelt med inbyggda läsare som Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader och dussintals andra direkt.
Kobo och KOReader-synkronisering
Inbyggt stöd för Kobo Sync och KOReader Sync skickar nytt innehåll och kommer ihåg läspositionen på e-bläcksenheter utan att du behöver överföra filer manuellt.
Automatisk biblioteksskanning
Filsystemövervakning i realtid och schemalagda genomsökningar håller biblioteket synkroniserat när du lägger till nya serie- och e-boksfiler i datamappen.
Fleranvändare och delning
Bibliotek per användare, åldersbegränsningar och roller för skrivskyddad delning gör det möjligt för familjer eller läsgrupper att dela en server utan att störa varandra.
Varför köra Komga på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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