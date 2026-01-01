Installera Karaoke Eternal med ett klick.
Självhostad karaokefestplattform där gästerna köar låtar från sina mobilwebbläsare med hjälp av QR-koder.
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Vad du kan bygga med Karaoke Eternal
Karaoke Eternal är en helt självhostad karaokefestplattform som förvandlar vilken skärm som helst till en karaokeskärm. Gäster ansluter till ett rum genom att skanna en QR-kod och köar låtar direkt från sin mobilwebbläsare – ingen appinstallation krävs. Värden styr uppspelningen från vilken webbläsare som helst, medan flera oberoende rum låter dig köra samtidiga sessioner med separata köer.
Format som stöds inkluderar MP3+G-spår med CDG-texter, zippade MP3+G, MP4-karaokevideor och WebGL-visualiseringar för spår utan texter. En inbäddad SQLite-databas lagrar media och inställningar, och ingen extern databastjänst behövs. Du slutför den första administratörsinställningen vid första åtkomst via webbgränssnittet. Självhosting på din VPS håller ditt karaokebibliotek privat och alltid tillgängligt närhelst en fest börjar.
Viktiga funktioner i Karaoke Eternal
Mobil låtkö
Gäster skannar en QR-kod och köar låtar direkt från sin mobilwebbläsare — ingen app att ladda ner eller konto att skapa.
Flera partyrum
Kör samtidiga karaokesessioner i separata rum, var och en med sin egen kö och spelare, perfekt för stora lokaler eller evenemang.
CDG och videostöd
Spela upp CDG-synkroniserade MP3+G-spår, MP4-karaokevideor och WebGL-visualiseringar för spår utan textöverlägg.
Live köuppdateringar
Värdar och gäster ser hur livekön uppdateras i realtid på alla enheter som är anslutna till samma rum.
Ingen app behövs
Hela karaokeupplevelsen körs i webbläsaren – gäster köar låtar och värdar hanterar uppspelningen utan att installera något.
Varför köra Karaoke Eternal på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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