Karaoke Eternal är en helt självhostad karaokefestplattform som förvandlar vilken skärm som helst till en karaokeskärm. Gäster ansluter till ett rum genom att skanna en QR-kod och köar låtar direkt från sin mobilwebbläsare – ingen appinstallation krävs. Värden styr uppspelningen från vilken webbläsare som helst, medan flera oberoende rum låter dig köra samtidiga sessioner med separata köer.

Format som stöds inkluderar MP3+G-spår med CDG-texter, zippade MP3+G, MP4-karaokevideor och WebGL-visualiseringar för spår utan texter. En inbäddad SQLite-databas lagrar media och inställningar, och ingen extern databastjänst behövs. Du slutför den första administratörsinställningen vid första åtkomst via webbgränssnittet. Självhosting på din VPS håller ditt karaokebibliotek privat och alltid tillgängligt närhelst en fest börjar.