Installera Ombi med en klicksinstallation.
Självhostat begäranssystem för Plex, Emby och Jellyfin – användare ber om filmer och serier, du godkänner och uppfyller automatiskt.
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Vad du kan bygga med Ombi
Ombi är det standardiserade egenhostade begäransystemet för hushåll som använder Plex, Emby eller Jellyfin. Användare loggar in med sitt befintliga medieserverkonto och begär filmer, TV-serier, musikalbum och 4K-innehåll via ett snyggt, mobilvänligt webbgränssnitt. Varje begäran hamnar i en konfigurerbar godkännandekö, och vidarebefordrar sedan automatiskt godkända objekt till Sonarr, Radarr, Lidarr eller CouchPotato för uppfyllande.
Att egenhosta Ombi på en VPS ger dina användare en tydlig "fråga först"-kanal in i ditt mediebibliotek och ger dig en enda plats för att godkänna, neka eller hantera inkommande begäranden i omgångar – utan att exponera dina Arr-adminpaneler för hushållet.
Viktiga funktioner i Ombi
Plex, Emby och Jellyfin inloggning
Användare loggar in med sina befintliga medieserveruppgifter så det finns inget separat konto att hantera och behörigheter förblir synkroniserade.
Film-, TV-, musik- och 4K-förfrågningar
Kategorikvoter, användargränser och godkännanderegler låter dig anpassa vad varje användare kan begära utan manuell översyn.
Automatisk uppfyllnad via Arr
Godkända förfrågningar flödar direkt till Sonarr, Radarr och Lidarr via deras REST API:er, så att systemen automatiskt laddar ner, bearbetar och placerar innehållet i biblioteket.
Begär aviseringar
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-post och push-meddelanden i mobilappar håller administratörer och användare synkroniserade när förfrågningar fortskrider.
Mobilvänligt användargränssnitt och appar
Ett elegant responsivt webb-UI och medföljande appar för iOS och Android gör att hushållsmedlemmar kan begära och spåra innehåll från vilken enhet som helst.
Varför köra Ombi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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