Ombi är det standardiserade egenhostade begäransystemet för hushåll som använder Plex, Emby eller Jellyfin. Användare loggar in med sitt befintliga medieserverkonto och begär filmer, TV-serier, musikalbum och 4K-innehåll via ett snyggt, mobilvänligt webbgränssnitt. Varje begäran hamnar i en konfigurerbar godkännandekö, och vidarebefordrar sedan automatiskt godkända objekt till Sonarr, Radarr, Lidarr eller CouchPotato för uppfyllande.

Att egenhosta Ombi på en VPS ger dina användare en tydlig "fråga först"-kanal in i ditt mediebibliotek och ger dig en enda plats för att godkänna, neka eller hantera inkommande begäranden i omgångar – utan att exponera dina Arr-adminpaneler för hushållet.