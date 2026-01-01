Distribuera Eclipse Kura med en klicksinstallation.
Öppen källkods- Java/OSGi IoT edge-ramverk för fältgateways med inbyggd Modbus-, OPC-UA-, BACnet- och MQTT-anslutning.
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Vad du kan bygga med Eclipse Kura
Eclipse Kura är ett Java- och OSGi-baserat ramverk som förvandlar en Linux-maskin till en hanterad IoT-edge-gateway. Det abstraherar bort det lågnivåarbete som innebär att avläsa industriella protokoll, normalisera nyttolaster, buffra offline-data och publicera telemetri till en molnmäklare, så att integratörer kan fokusera på att koppla tillgångar och skriva affärslogik istället för att hantera det underliggande arbetet.
Att köra Kura på en VPS ger industriella integratörer, OEM-tillverkare och IoT-konsulter en reproducerbar testmiljö för gateway-konfigurationer innan de distribueras till fysisk hårdvara. Den webbläsarbaserade administrationskonsolen exponerar varje tråddiagram, drivrutin och molnanslutning på distans, så att du kan prototyptesta mot verkliga PLC:er och MQTT-mäklare utan att behöva tillhandahålla dedikerade edge-enheter.
Viktiga funktioner i Eclipse Kura
Fältprotokollsdrivrutiner
Inbyggda drivrutiner för Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 och CAN-buss låter dig avläsa PLC:er och sensorer utan att skriva egen kod.
Visuell trådgraf
Mappa drivrutiner, tillgångar, filter och molnpublikatörer som en visuell dataflödesgraf direkt i den webbläsarbaserade administrationskonsolen.
Molnkopplingar
Publicera telemetri till Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, eller vilken som helst MQTT-mäklare med offlinebuffring och lagra-och-vidarebefordra-leverans.
OSGi körmiljö
Direktdistribuera signerade paket och drivrutinspaket trådlöst för att utöka gatewayns funktionalitet utan att starta om ramverket.
Containerorkestrering
Hantera arbetsbelastningsbehållare på gatewayen från samma administrationsgränssnitt, och förena kantorkestrering med traditionella Kura-dataflöden.
Fjärradministration
Konfigurera varje ögonblicksbild, drivrutin och säkerhetspolicy från webbkonsolen så att man kan omkonfigurera en flotta av gateways från en enda plats.
Varför köra Eclipse Kura på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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