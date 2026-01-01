Eclipse Kura är ett Java- och OSGi-baserat ramverk som förvandlar en Linux-maskin till en hanterad IoT-edge-gateway. Det abstraherar bort det lågnivåarbete som innebär att avläsa industriella protokoll, normalisera nyttolaster, buffra offline-data och publicera telemetri till en molnmäklare, så att integratörer kan fokusera på att koppla tillgångar och skriva affärslogik istället för att hantera det underliggande arbetet.

Att köra Kura på en VPS ger industriella integratörer, OEM-tillverkare och IoT-konsulter en reproducerbar testmiljö för gateway-konfigurationer innan de distribueras till fysisk hårdvara. Den webbläsarbaserade administrationskonsolen exponerar varje tråddiagram, drivrutin och molnanslutning på distans, så att du kan prototyptesta mot verkliga PLC:er och MQTT-mäklare utan att behöva tillhandahålla dedikerade edge-enheter.