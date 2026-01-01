Installera eXeLearning med ett klick.
Öppen källkodsverktyg för att skapa interaktiva utbildningsresurser i SCORM och HTML5.
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Vad du kan bygga med eXeLearning
eXeLearning är en AGPL-licensierad redigeringsmiljö som används av pedagoger och instruktionsdesigners för att skapa interaktivt läromedel utan att skriva kod. Med stöd från det spanska utbildningsministeriet och ett nätverk av regionala förvaltningar fokuserar det på att producera standardbaserade resurser som fungerar i vilket Learning Management System (LMS) som helst.
Att själv hosta eXeLearning på din VPS behåller kursmaterial, export för studenter och författaruppgifter helt på din egen infrastruktur. Team kan samarbeta i realtid, publicera exporter till Moodle eller vilket LMS som helst, och undvika licensbegränsningar och problem med datalagring i molnbaserade redigeringstjänster.
Viktiga funktioner i eXeLearning
Interaktiva iDevices
Inbyggda komponenter för frågesporter, fallstudier, multimedia och reflekterande aktiviteter förvandlar statiskt innehåll till strukturerade interaktiva lektioner.
SCORM och HTML5-export
Publicera kurser som SCORM-paket, IMS-innehåll eller fristående HTML5-webbplatser så att de kan köras i vilket LMS som helst eller på vanligt webbhotell.
Samarbete i realtid
Flera författare kan redigera samma projekt samtidigt genom inbyggd Yjs WebSocket-synkronisering, vilket speglar arbetsflödet för moderna dokumentredigerare.
Moodle-integration
Skicka färdiga kurser direkt till Moodle som färdiga aktiviteter att distribuera, vilket tar bort det manuella uppladdningssteget mellan skapande och publicering.
Flerspråkigt gränssnitt
Inbyggt stöd för engelska, spanska, katalanska, baskiska, galiciska, valencianska och esperanto gör det lämpligt för regionala och tvåspråkiga utbildningsprogram.
Öppna tillgängliga standarder
Genererat innehåll följer riktlinjer för webbtillgänglighet och öppna format, vilket säkerställer att resurserna förblir användbara och portabla i många år framöver.
Varför köra eXeLearning på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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