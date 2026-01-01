eXeLearning är en AGPL-licensierad redigeringsmiljö som används av pedagoger och instruktionsdesigners för att skapa interaktivt läromedel utan att skriva kod. Med stöd från det spanska utbildningsministeriet och ett nätverk av regionala förvaltningar fokuserar det på att producera standardbaserade resurser som fungerar i vilket Learning Management System (LMS) som helst.

Att själv hosta eXeLearning på din VPS behåller kursmaterial, export för studenter och författaruppgifter helt på din egen infrastruktur. Team kan samarbeta i realtid, publicera exporter till Moodle eller vilket LMS som helst, och undvika licensbegränsningar och problem med datalagring i molnbaserade redigeringstjänster.