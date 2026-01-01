Ever Gauzy är en affärsplattform med öppen källkod som förenar ERP, CRM, HRM, ATS och projektledning i en enda arbetsyta. Den är utformad för byråer, konsultföretag och tjänstebaserade team som behöver spåra tid, hantera löner, driva säljprocesser och rapportera lönsamhet utan att behöva koppla ihop fem separata SaaS-prenumerationer.

Att själva hosta Gauzy på er egen VPS håller klientdata, kontrakt, fakturor och HR-register under er fulla kontroll, utan användaravgifter och utan leverantörslåsning. Plattformen utvecklas aktivt av Ever Co., med tusentals bidragsgivare på GitHub och en öppen källkodslicens som tillåter kommersiell självhosting.