Upp till 69 % rabatt på Ever Gauzy

Installera Ever Gauzy med installation med ett klick.

Öppen källkods affärsplattform som kombinerar ERP, CRM, HRM, ATS och projekthantering i en arbetsyta.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Ever Gauzy med installation med ett klick.

Välj en VPS-prenumeration för Ever Gauzy

Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Ever Gauzy

Ever Gauzy är en affärsplattform med öppen källkod som förenar ERP, CRM, HRM, ATS och projektledning i en enda arbetsyta. Den är utformad för byråer, konsultföretag och tjänstebaserade team som behöver spåra tid, hantera löner, driva säljprocesser och rapportera lönsamhet utan att behöva koppla ihop fem separata SaaS-prenumerationer.

Att själva hosta Gauzy på er egen VPS håller klientdata, kontrakt, fakturor och HR-register under er fulla kontroll, utan användaravgifter och utan leverantörslåsning. Plattformen utvecklas aktivt av Ever Co., med tusentals bidragsgivare på GitHub och en öppen källkodslicens som tillåter kommersiell självhosting.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Ever Gauzy

Enhetlig affärssystemssvit

Finans-, lager-, inköps- och redovisningsmoduler delar en gemensam datamodell så att rapporter alltid återspeglar samma siffror mellan avdelningarna.

Inbyggd CRM

Spåra leads, affärer, kontakter och säljprocesser tillsammans med fakturering och projektleverans utan att exportera data mellan separata verktyg.

HRM och ATS

Hantera anställda, kandidater, ledighet, kontrakt och hela rekryteringsprocessen, från jobbannonsering till introduktion, på ett ställe.

Tidrapportering och tidrapporter

Inbyggd tidrapportering med manuella och automatiska registreringar genererar direkt underlag för lönehantering, fakturering och rapporter om projektlönsamhet.

Flerklientarbetsytor

Kör flera organisationer och team på en enda driftsättning med separat data, behörigheter och fakturering för varje klient.

Öppen integration API

REST- och GraphQL-API:er samt webhook-integrationer med GitHub, Hubstaff, Upwork och Make.com gör det möjligt att utöka Gauzy för att passa befintliga arbetsflöden.

Varför köra Ever Gauzy på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Utforska fler appar att distribuera

AFFiNE

AFFiNE

Allt-i-ett arbetsyta för dokument, whiteboards och databaser med AI.

Distribuera
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy är en AI-driven arbetsyta med öppen källkod och ett Notion-alternativ

Distribuera
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk självhyst vanespårare fokuserad på dagliga incheckningar och serier

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.