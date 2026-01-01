Installera Ever Gauzy med installation med ett klick.
Öppen källkods affärsplattform som kombinerar ERP, CRM, HRM, ATS och projekthantering i en arbetsyta.
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Vad du kan bygga med Ever Gauzy
Ever Gauzy är en affärsplattform med öppen källkod som förenar ERP, CRM, HRM, ATS och projektledning i en enda arbetsyta. Den är utformad för byråer, konsultföretag och tjänstebaserade team som behöver spåra tid, hantera löner, driva säljprocesser och rapportera lönsamhet utan att behöva koppla ihop fem separata SaaS-prenumerationer.
Att själva hosta Gauzy på er egen VPS håller klientdata, kontrakt, fakturor och HR-register under er fulla kontroll, utan användaravgifter och utan leverantörslåsning. Plattformen utvecklas aktivt av Ever Co., med tusentals bidragsgivare på GitHub och en öppen källkodslicens som tillåter kommersiell självhosting.
Viktiga funktioner i Ever Gauzy
Enhetlig affärssystemssvit
Finans-, lager-, inköps- och redovisningsmoduler delar en gemensam datamodell så att rapporter alltid återspeglar samma siffror mellan avdelningarna.
Inbyggd CRM
Spåra leads, affärer, kontakter och säljprocesser tillsammans med fakturering och projektleverans utan att exportera data mellan separata verktyg.
HRM och ATS
Hantera anställda, kandidater, ledighet, kontrakt och hela rekryteringsprocessen, från jobbannonsering till introduktion, på ett ställe.
Tidrapportering och tidrapporter
Inbyggd tidrapportering med manuella och automatiska registreringar genererar direkt underlag för lönehantering, fakturering och rapporter om projektlönsamhet.
Flerklientarbetsytor
Kör flera organisationer och team på en enda driftsättning med separat data, behörigheter och fakturering för varje klient.
Öppen integration API
REST- och GraphQL-API:er samt webhook-integrationer med GitHub, Hubstaff, Upwork och Make.com gör det möjligt att utöka Gauzy för att passa befintliga arbetsflöden.
Varför köra Ever Gauzy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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