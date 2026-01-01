Installera Kestra med en enklicksinstallation.
Öppen källkods-plattform för orkestrering av arbetsflöden som låter dig bygga, schemalägga och övervaka datapipelines och automatiseringsflöden med en visuell redigerare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kestra
Kestra är en öppen källkodsplattform för orkestrering av händelsestyrda arbetsflöden, byggd för ingenjörer som behöver schemalägga, köra och övervaka komplexa pipelines utan att skriva standardiserad infrastrukturkod. Den kombinerar en deklarativ YAML-baserad arbetsflödesdefinition med en visuell redigerare i realtid, en live-topologigraf och exekveringsuppspelning – vilket gör den tillgänglig för nybörjare och tillräckligt kraftfull för stora datateknikteam.
Att själv hosta Kestra på din VPS ger dig obegränsade arbetsflöden, fullständig datasuveränitet och möjligheten att ansluta till vilken intern tjänst eller databas som helst utan att exponera autentiseringsuppgifter för en SaaS-leverantör. Det inbäddade plugin-biblioteket täcker över 400 integrationer direkt.
Viktiga funktioner i Kestra
Visuell arbetsflödesredigerare
Bygg och redigera arbetsflöden i en webbläsarbaserad topologivy som renderar live när du skriver YAML – du behöver inget separat diagramverktyg.
Händelsestyrda utlösare
Utlös arbetsflöden enligt scheman, webhooks, filankomster, meddelandeköshändelser eller databasändringar med inbyggda utlösartyper.
400+ insticksmoduler
Anslut till AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API:er och dussintals databaser utan att skriva anslutningskod.
Exekveringsåteruppspelning
Kör om valfri tidigare exekvering från valfri uppgift, inspektera indata och utdata vid varje steg, och felsök fel utan att starta om hela pipelinen.
Parallell uppgiftsutförande
Kör uppgiftsgrupper parallellt eller sekventiellt inom samma arbetsflöde för att maximera genomströmningen och minimera fördröjningen i hela pipelinen.
Varför köra Kestra på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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