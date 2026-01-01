Kestra är en öppen källkodsplattform för orkestrering av händelsestyrda arbetsflöden, byggd för ingenjörer som behöver schemalägga, köra och övervaka komplexa pipelines utan att skriva standardiserad infrastrukturkod. Den kombinerar en deklarativ YAML-baserad arbetsflödesdefinition med en visuell redigerare i realtid, en live-topologigraf och exekveringsuppspelning – vilket gör den tillgänglig för nybörjare och tillräckligt kraftfull för stora datateknikteam.

Att själv hosta Kestra på din VPS ger dig obegränsade arbetsflöden, fullständig datasuveränitet och möjligheten att ansluta till vilken intern tjänst eller databas som helst utan att exponera autentiseringsuppgifter för en SaaS-leverantör. Det inbäddade plugin-biblioteket täcker över 400 integrationer direkt.