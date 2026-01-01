Strapi är världens mest populära headless CMS med öppen källkod, som över 800 000 utvecklare förlitar sig på. Det erbjuder en helt anpassningsbar backend för innehållshantering med en intuitiv dra-och-släpp-adminpanel, automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er och ett rikt plugin-ekosystem. Till skillnad från traditionella CMS som kopplar innehåll till en fast frontend, levererar Strapi innehåll till alla kanaler – webbplatser, mobilappar, IoT-enheter – via standard-API:er.

Att själv hosta Strapi på din VPS eliminerar prissättning per användare och API-hastighetsbegränsningar som hanterade CMS-leverantörer inför, samtidigt som det ger dig fullständig kontroll över din innehållsarkitektur, datalagring och plugin-konfiguration. Denna mall kopplar ihop Strapi med PostgreSQL 16 för produktionsklar tillförlitlighet.