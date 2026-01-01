Installera Strapi med en klicksinstallation.
Ledande huvudlöst CMS med öppen källkod som automatiskt genererar REST- och GraphQL-API:er från dina innehållsmodeller, med en anpassningsbar administratörspanel.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Strapi
Strapi är världens mest populära headless CMS med öppen källkod, som över 800 000 utvecklare förlitar sig på. Det erbjuder en helt anpassningsbar backend för innehållshantering med en intuitiv dra-och-släpp-adminpanel, automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er och ett rikt plugin-ekosystem. Till skillnad från traditionella CMS som kopplar innehåll till en fast frontend, levererar Strapi innehåll till alla kanaler – webbplatser, mobilappar, IoT-enheter – via standard-API:er.
Att själv hosta Strapi på din VPS eliminerar prissättning per användare och API-hastighetsbegränsningar som hanterade CMS-leverantörer inför, samtidigt som det ger dig fullständig kontroll över din innehållsarkitektur, datalagring och plugin-konfiguration. Denna mall kopplar ihop Strapi med PostgreSQL 16 för produktionsklar tillförlitlighet.
Viktiga funktioner i Strapi
Automatiskt genererade API:er
Strapi skapar REST- och GraphQL-slutpunkter automatiskt när du definierar innehållstyper – du behöver inte koda API:et manuellt.
Dra-och-släpp innehållsbyggare
Bygg komplexa innehållsmodeller visuellt med fält, komponenter och dynamiska zoner utan att röra kodbasen.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera detaljerade behörigheter per innehållstyp och användarroll så att redaktörer, chefer och API-konsumenter endast får åtkomst till det de ska.
Mediebibliotek
Ladda upp, organisera och optimera bilder och filer i ett centraliserat mediebibliotek med automatisk bildstorleksändring och formatkonvertering.
Plugin-ekosystem
Utöka Strapi med marknadsplats-plugins för autentisering, SEO, e-post, sökning och mer – eller bygg anpassade plugins för dina behov.
Flerspråkigt innehåll
Hantera innehåll på flera språk med inbyggt i18n-stöd, och publicera varje språkversion oberoende för att stödja globala målgrupper.
Varför köra Strapi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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