Movary är en gratis webbapplikation med öppen källkod, byggd specifikt för filmälskare som vill ha full äganderätt över sin visningshistorik. Den hämtar metadata från The Movie Database och IMDb, spårar varje uppspelning med tidsstämplar och betyg, och visar djupgående statistik över skådespelare, regissörer, genrer, språk och årtionden som formar din smak.

Att själv hosta Movary på en VPS håller din visningshistorik privat och portabel, med import från Trakt, Letterboxd och Netflix, plus automatisk scrobbling från Plex, Jellyfin, Emby och Kodi. Till skillnad från kommersiella spårare finns det ingen annonsinriktning, ingen prismodell per användare, och din visningsdata lämnar aldrig din server.