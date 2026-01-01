Installera Movary med en ettklicksinstallation.
Självhostad historikloggare för filmtittande med scrobbling från Plex, Jellyfin, Emby och Trakt, samt omfattande statistik.
Välj en VPS-prenumeration för Movary
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Movary
Movary är en gratis webbapplikation med öppen källkod, byggd specifikt för filmälskare som vill ha full äganderätt över sin visningshistorik. Den hämtar metadata från The Movie Database och IMDb, spårar varje uppspelning med tidsstämplar och betyg, och visar djupgående statistik över skådespelare, regissörer, genrer, språk och årtionden som formar din smak.
Att själv hosta Movary på en VPS håller din visningshistorik privat och portabel, med import från Trakt, Letterboxd och Netflix, plus automatisk scrobbling från Plex, Jellyfin, Emby och Kodi. Till skillnad från kommersiella spårare finns det ingen annonsinriktning, ingen prismodell per användare, och din visningsdata lämnar aldrig din server.
Viktiga funktioner i Movary
Plex och Jellyfin scrobbling
Logga automatiskt alla filmer du tittat på i Plex, Jellyfin, Emby eller Kodi utan att manuellt markera dem som spelade.
Detaljerad visningsstatistik
Se dina bästa skådespelare, regissörer, genrer, språk och årtionden med diagram som visar hur din smak utvecklas över tid.
Trakt och Letterboxd import
Ta med befintlig visningshistorik från Trakt, Letterboxd eller Netflix redan från första dagen istället för att börja från noll.
Betyg och personliga anteckningar
Betygsätt varje film med personliga betyg och anteckningar för att få en överblick över filmer du redan har sett.
Installerbar webbapp
Installera Movary som en progressiv webbapp på telefoner och datorer för en applikationsliknande upplevelse utan en appbutik.
Fleranvändarstöd
Dela en server med vänner eller familj, där varje profil – med sin egen bevakningslista, betyg och statistik – förblir helt isolerad.
Varför köra Movary på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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