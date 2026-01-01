Yopass är en krypterad tjänst med öppen källkod för delning av hemligheter som låter dig säkert dela lösenord, tokens och känsliga filer utan att lämna dem i e-posttrådar, chattloggar eller supportärenden. Yopass krypterar hemligheter i webbläsaren med OpenPGP innan de skickas till servern – dekrypteringsnyckeln når aldrig servern, så inte ens värden kan läsa dina hemligheter. Varje hemlighet får en unik engångs-URL som automatiskt förstörs efter att den har visats eller efter en konfigurerbar utgångsperiod.

Att själv hosta Yopass på din VPS ger din organisation en privat, granskningsbar kanal för att dela inloggningsuppgifter och känslig konfigurationsdata. Det finns inga konton att hantera, ingen spårning och ingen lagring i klartext – bara ett rent gränssnitt för att säkert utbyta hemligheter inom team eller med externa parter.