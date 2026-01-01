Distribuera Yopass med ettklicksinstallation.
Krypterad tjänst för säker delning av hemligheter, för att skicka lösenord och känslig data med självförstörande engångslänkar.
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Vad du kan bygga med Yopass
Yopass är en krypterad tjänst med öppen källkod för delning av hemligheter som låter dig säkert dela lösenord, tokens och känsliga filer utan att lämna dem i e-posttrådar, chattloggar eller supportärenden. Yopass krypterar hemligheter i webbläsaren med OpenPGP innan de skickas till servern – dekrypteringsnyckeln når aldrig servern, så inte ens värden kan läsa dina hemligheter. Varje hemlighet får en unik engångs-URL som automatiskt förstörs efter att den har visats eller efter en konfigurerbar utgångsperiod.
Att själv hosta Yopass på din VPS ger din organisation en privat, granskningsbar kanal för att dela inloggningsuppgifter och känslig konfigurationsdata. Det finns inga konton att hantera, ingen spårning och ingen lagring i klartext – bara ett rent gränssnitt för att säkert utbyta hemligheter inom team eller med externa parter.
Viktiga funktioner i Yopass
End-to-end-kryptering
Webbläsaren krypterar hemligheter med OpenPGP före överföring, vilket säkerställer att servern aldrig får tillgång till okrypterad data.
Engångslänkar
Varje hemlighet skapar en unik URL som permanent försvinner efter den första visningen, vilket förhindrar obehörig återåtkomst.
Konfigurerbar giltighetstid
Ställ in att hemligheter ska upphöra automatiskt efter timmar, dagar eller veckor så att glömda länkar inte kan hämta inaktuell känslig data.
Anpassat lösenordsskydd
Lägg till en valfri lösenfras till en hemlighet för ett extra skyddslager utöver själva engångslänken.
Fildelning
Ladda upp och dela krypterade filer tillsammans med texthemligheter, med strömmande kryptering som håller filinnehållet privat från början till slut.
Inga konton krävs
Mottagarna kommer åt hemligheter via en direktlänk utan inloggning, vilket gör det smidigt att dela inloggningsuppgifter med externa entreprenörer eller kunder.
Varför köra Yopass på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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