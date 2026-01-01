Upp till 69 % rabatt på BugSink

Installera BugSink med installation med ett klick.

Självhostad plattform för felspårning som övervakar applikationsundantag och ger fullständig kontroll över känslig felsökningsdata.

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60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med BugSink

BugSink är en självhostad plattform för felspårning som fångar, grupperar och visar applikationsundantag över dina tjänster i realtid. Byggd med Django och Python, tillhandahåller den stackspårningar, felkontext och deduplicering som utvecklingsteam behöver för att snabbt diagnostisera och lösa problem – utan att skicka känslig felsökningsinformation till en tredjepartstjänst.

Att självhosta på din egen VPS eliminerar prissättning per felvolym, tar bort problem med datalagring för reglerade branscher och låter dig integrera felspårning direkt med din befintliga infrastruktur. Denna distribution kopplar BugSink med MySQL för hållbar fellagring och skapar en administratörsanvändare automatiskt vid första start.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i BugSink

Automatisk felgruppering

Deduplicerar och grupperar liknande undantag så att ditt team ser ett åtgärdbart problem istället för tusentals identiska varningar som översvämmar instrumentpanelen.

Detaljerade stackspårningar

Fångar fullständiga stackspårningar med källkodskontext och variabeltillstånd vid tidpunkten för varje fel, vilket ger utvecklare allt som behövs för att återskapa och åtgärda buggar.

Stöd för SDK med flera språk

Integrerar med populära SDK:er över flera programmeringsspråk och ramverk så att du kan samla fel från alla dina tjänster på ett ställe.

Realtidsaviseringar

Systemet utlöser varningar så fort det upptäcker nya feltyper, vilket gör det möjligt för team att agera innan problem förvärras och påverkar fler användare.

Komplett datasuveränitet

All feldata, stackspårningar och användarkontext stannar på din VPS, vilket uppfyller efterlevnadskrav och förhindrar att känslig information lämnar din infrastruktur.

Varför köra BugSink på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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