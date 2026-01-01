Installera BugSink med installation med ett klick.
Självhostad plattform för felspårning som övervakar applikationsundantag och ger fullständig kontroll över känslig felsökningsdata.
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Vad du kan bygga med BugSink
BugSink är en självhostad plattform för felspårning som fångar, grupperar och visar applikationsundantag över dina tjänster i realtid. Byggd med Django och Python, tillhandahåller den stackspårningar, felkontext och deduplicering som utvecklingsteam behöver för att snabbt diagnostisera och lösa problem – utan att skicka känslig felsökningsinformation till en tredjepartstjänst.
Att självhosta på din egen VPS eliminerar prissättning per felvolym, tar bort problem med datalagring för reglerade branscher och låter dig integrera felspårning direkt med din befintliga infrastruktur. Denna distribution kopplar BugSink med MySQL för hållbar fellagring och skapar en administratörsanvändare automatiskt vid första start.
Viktiga funktioner i BugSink
Automatisk felgruppering
Deduplicerar och grupperar liknande undantag så att ditt team ser ett åtgärdbart problem istället för tusentals identiska varningar som översvämmar instrumentpanelen.
Detaljerade stackspårningar
Fångar fullständiga stackspårningar med källkodskontext och variabeltillstånd vid tidpunkten för varje fel, vilket ger utvecklare allt som behövs för att återskapa och åtgärda buggar.
Stöd för SDK med flera språk
Integrerar med populära SDK:er över flera programmeringsspråk och ramverk så att du kan samla fel från alla dina tjänster på ett ställe.
Realtidsaviseringar
Systemet utlöser varningar så fort det upptäcker nya feltyper, vilket gör det möjligt för team att agera innan problem förvärras och påverkar fler användare.
Komplett datasuveränitet
All feldata, stackspårningar och användarkontext stannar på din VPS, vilket uppfyller efterlevnadskrav och förhindrar att känslig information lämnar din infrastruktur.
Varför köra BugSink på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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