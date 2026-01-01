BugSink är en självhostad plattform för felspårning som fångar, grupperar och visar applikationsundantag över dina tjänster i realtid. Byggd med Django och Python, tillhandahåller den stackspårningar, felkontext och deduplicering som utvecklingsteam behöver för att snabbt diagnostisera och lösa problem – utan att skicka känslig felsökningsinformation till en tredjepartstjänst.

Att självhosta på din egen VPS eliminerar prissättning per felvolym, tar bort problem med datalagring för reglerade branscher och låter dig integrera felspårning direkt med din befintliga infrastruktur. Denna distribution kopplar BugSink med MySQL för hållbar fellagring och skapar en administratörsanvändare automatiskt vid första start.