Installera Geneac med en klicksinstallation.
Självhostad släktforskningswebbplatsbyggare för att publicera ditt släktträd, din forskning och foton online.
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Vad du kan bygga med Geneac
Geneac är en öppen källkod Ruby on Rails-applikation för att dela släktforskning på webben. Den presenterar personer, relationer, foton och anteckningar i ett wiki-liknande format som besökare kan bläddra i, medan administratörer hanterar det underliggande släktträdet från en autentiserad backend. Datamodellen är specialbyggd för släktforskning – individer, familjer, källhänvisningar, redigeringshistorik och taggning är förstklassiga koncept snarare än eftermonterade blogginlägg.
Genom att själv hosta Geneac behåller du årtionden av släktforskning, skannade dokument och privata anteckningar på din egen server, där du helt kontrollerar åtkomsten. Applikationen använder SQLite och lokal fillagring, så en enda beständig volym fångar hela webbplatsen och du kan säkerhetskopiera den som en vanlig filkopia utan databasverktyg.
Viktiga funktioner i Geneac
Människor och relationer
Registrera individer med födelse-, döds- och biografiska uppgifter, länka dem sedan genom föräldra-, make/maka- och barnrelationer för att bygga ett navigerbart släktträd.
Foton och dokument
Bifoga skannade fotografier, certifikat och källdokument till personer och anteckningar via Active Storage, där libvips hanterar bildbehandlingen.
Forskningsanteckningar
Dokumentera biografiska berättelser och forskningsresultat som utförliga anteckningar. Dessa kan man tagga och korslänka till de personer de beskriver.
Taggning och sökning
Organisera innehåll med acts-as-taggable-on-motorn så att du kan filtrera efternamn, platser och teman bland personer, foton och anteckningar.
Autentiserad administratör
Devise-driven registrering, inloggning och tilldelning av administratörsroller skyddar redigeringen och låter familjemedlemmar fritt bläddra på den publicerade webbplatsen.
Bakgrundsarbetare
En Resque-arbetare som stöds av Redis kör bildbehandling och andra långvariga jobb i bakgrunden så att webbgränssnittet förblir responsivt.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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