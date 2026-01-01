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Självhostad släktforskningswebbplatsbyggare för att publicera ditt släktträd, din forskning och foton online.

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1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
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KVM 8
719,90kr
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1 Gbps nätverkshastighet
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Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Geneac

Geneac är en öppen källkod Ruby on Rails-applikation för att dela släktforskning på webben. Den presenterar personer, relationer, foton och anteckningar i ett wiki-liknande format som besökare kan bläddra i, medan administratörer hanterar det underliggande släktträdet från en autentiserad backend. Datamodellen är specialbyggd för släktforskning – individer, familjer, källhänvisningar, redigeringshistorik och taggning är förstklassiga koncept snarare än eftermonterade blogginlägg.

Genom att själv hosta Geneac behåller du årtionden av släktforskning, skannade dokument och privata anteckningar på din egen server, där du helt kontrollerar åtkomsten. Applikationen använder SQLite och lokal fillagring, så en enda beständig volym fångar hela webbplatsen och du kan säkerhetskopiera den som en vanlig filkopia utan databasverktyg.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Geneac

Människor och relationer

Registrera individer med födelse-, döds- och biografiska uppgifter, länka dem sedan genom föräldra-, make/maka- och barnrelationer för att bygga ett navigerbart släktträd.

Foton och dokument

Bifoga skannade fotografier, certifikat och källdokument till personer och anteckningar via Active Storage, där libvips hanterar bildbehandlingen.

Forskningsanteckningar

Dokumentera biografiska berättelser och forskningsresultat som utförliga anteckningar. Dessa kan man tagga och korslänka till de personer de beskriver.

Taggning och sökning

Organisera innehåll med acts-as-taggable-on-motorn så att du kan filtrera efternamn, platser och teman bland personer, foton och anteckningar.

Autentiserad administratör

Devise-driven registrering, inloggning och tilldelning av administratörsroller skyddar redigeringen och låter familjemedlemmar fritt bläddra på den publicerade webbplatsen.

Bakgrundsarbetare

En Resque-arbetare som stöds av Redis kör bildbehandling och andra långvariga jobb i bakgrunden så att webbgränssnittet förblir responsivt.

Varför köra Geneac på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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