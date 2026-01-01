Geneac är en öppen källkod Ruby on Rails-applikation för att dela släktforskning på webben. Den presenterar personer, relationer, foton och anteckningar i ett wiki-liknande format som besökare kan bläddra i, medan administratörer hanterar det underliggande släktträdet från en autentiserad backend. Datamodellen är specialbyggd för släktforskning – individer, familjer, källhänvisningar, redigeringshistorik och taggning är förstklassiga koncept snarare än eftermonterade blogginlägg.

Genom att själv hosta Geneac behåller du årtionden av släktforskning, skannade dokument och privata anteckningar på din egen server, där du helt kontrollerar åtkomsten. Applikationen använder SQLite och lokal fillagring, så en enda beständig volym fångar hela webbplatsen och du kan säkerhetskopiera den som en vanlig filkopia utan databasverktyg.