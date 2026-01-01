Installera autobrr med en klicksinstallation.
Ett modernt automatiseringsverktyg för nedladdning som övervakar indexer-IRC-kanaler i realtid för att hämta torrenter vid annonsering.
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Vad du kan bygga med autobrr
autobrr är en nästa generations plattform för nedladdningsautomatisering för torrents och usenet som samlar funktionaliteten från verktyg som autodl-irssi, trackarr och flexget i en enda modern lösning. Den ansluter till indexer-IRC-kanaler där nya releaser meddelas i samma ögonblick som de laddas upp, tillämpar dina filterregler och vidarebefordrar matchande torrentfiler till din valda nedladdningsklient — allt i realtid, utan fördröjningar från polling.
Att själv hosta autobrr på en VPS säkerställer dygnet runt-övervakning av IRC-kanaler med ihållande anslutningar som en hemmamaskin med dynamisk IP eller schemalagd nedtid inte tillförlitligt kan upprätthålla. Att köra kontinuerligt på dedikerad infrastruktur innebär att din automatisering aldrig missar ett freeleech-fönster, en release med begränsat antal seeders, eller en tidskänslig ratio-möjlighet på privata trackers.
Viktiga funktioner i autobrr
Realtidsövervakning av IRC
Beständiga anslutningar till indexer-IRC-annonseringskanaler upptäcker nya releaser i samma ögonblick som de laddas upp, innan RSS-flöden eller API-avfrågning hinner se dem.
Avancerade filterregler
Bygg komplexa filter baserat på storlek, kategori, uppladdare, releasegrupp, upplösning och anpassade regexmönster för att fånga exakt det du vill ha och inget annat.
Multi-klientstöd
Skicka hämtade torrents direkt till qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr eller övervakade mappar – dirigera olika filter till olika klienter automatiskt.
arr integration
Inbyggd integration med Radarr, Sonarr, Lidarr och Whisparr låter autobrr kontrollera om en utgåva verkligen är önskad innan nedladdning, vilket eliminerar slösad bandbredd.
Statistik och historik
Spåra nedladdningsantal, filtrera träfffrekvenser och hämta historik via webbgränssnittet så att du kan finjustera dina regler och förstå din automations prestanda över tid.
Varför köra autobrr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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