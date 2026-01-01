Upp till 69 % rabatt på autobrr

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Ett modernt automatiseringsverktyg för nedladdning som övervakar indexer-IRC-kanaler i realtid för att hämta torrenter vid annonsering.

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60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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KVM 8
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med autobrr

autobrr är en nästa generations plattform för nedladdningsautomatisering för torrents och usenet som samlar funktionaliteten från verktyg som autodl-irssi, trackarr och flexget i en enda modern lösning. Den ansluter till indexer-IRC-kanaler där nya releaser meddelas i samma ögonblick som de laddas upp, tillämpar dina filterregler och vidarebefordrar matchande torrentfiler till din valda nedladdningsklient — allt i realtid, utan fördröjningar från polling.

Att själv hosta autobrr på en VPS säkerställer dygnet runt-övervakning av IRC-kanaler med ihållande anslutningar som en hemmamaskin med dynamisk IP eller schemalagd nedtid inte tillförlitligt kan upprätthålla. Att köra kontinuerligt på dedikerad infrastruktur innebär att din automatisering aldrig missar ett freeleech-fönster, en release med begränsat antal seeders, eller en tidskänslig ratio-möjlighet på privata trackers.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i autobrr

Realtidsövervakning av IRC

Beständiga anslutningar till indexer-IRC-annonseringskanaler upptäcker nya releaser i samma ögonblick som de laddas upp, innan RSS-flöden eller API-avfrågning hinner se dem.

Avancerade filterregler

Bygg komplexa filter baserat på storlek, kategori, uppladdare, releasegrupp, upplösning och anpassade regexmönster för att fånga exakt det du vill ha och inget annat.

Multi-klientstöd

Skicka hämtade torrents direkt till qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr eller övervakade mappar – dirigera olika filter till olika klienter automatiskt.

arr integration

Inbyggd integration med Radarr, Sonarr, Lidarr och Whisparr låter autobrr kontrollera om en utgåva verkligen är önskad innan nedladdning, vilket eliminerar slösad bandbredd.

Statistik och historik

Spåra nedladdningsantal, filtrera träfffrekvenser och hämta historik via webbgränssnittet så att du kan finjustera dina regler och förstå din automations prestanda över tid.

Varför köra autobrr på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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