autobrr är en nästa generations plattform för nedladdningsautomatisering för torrents och usenet som samlar funktionaliteten från verktyg som autodl-irssi, trackarr och flexget i en enda modern lösning. Den ansluter till indexer-IRC-kanaler där nya releaser meddelas i samma ögonblick som de laddas upp, tillämpar dina filterregler och vidarebefordrar matchande torrentfiler till din valda nedladdningsklient — allt i realtid, utan fördröjningar från polling.

Att själv hosta autobrr på en VPS säkerställer dygnet runt-övervakning av IRC-kanaler med ihållande anslutningar som en hemmamaskin med dynamisk IP eller schemalagd nedtid inte tillförlitligt kan upprätthålla. Att köra kontinuerligt på dedikerad infrastruktur innebär att din automatisering aldrig missar ett freeleech-fönster, en release med begränsat antal seeders, eller en tidskänslig ratio-möjlighet på privata trackers.