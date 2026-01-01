Installera Nexus Repository Manager med ett klicks installation.
Universell hanterare för artefaktlagringsplatser som stöder Maven, npm, Docker, PyPI och mer.
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Vad du kan bygga med Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager är det branschstandardiserade artefaktarkivet för lagring, organisering och distribution av byggartefakter över alla större paketformat. Det fungerar som en universell proxy-cache för Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub och dussintals andra register, vilket dramatiskt minskar externa nedladdningar och snabbar upp byggen.
Att själv hosta Nexus på din egen VPS ger dig full kontroll över artefaktlagring, åtkomstpolicyer och säkerhetsskanning. Team får en enda källa till sanning för alla beroenden – offentliga och privata – utan pris per användare eller begränsningar för molnlagring.
Viktiga funktioner i Nexus Repository Manager
Universellt formatstöd
Hosta och proxya Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go och många fler format från en enda instans.
Proxy och cache
Cachelagra fjärrartifakter lokalt så att byggen aldrig misslyckas på grund av att ett uppströmsregister är långsamt eller otillgängligt.
Privata arkiv
Publicera proprietära bibliotek och Docker-avbildningar till privata värdbaserade repositorier med detaljerad åtkomstkontroll.
Komponentsökning
Fulltextsökning i alla arkiv låter utvecklare snabbt hitta specifika artefaktversioner och deras metadata.
Rollbaserad åtkomst
Definiera detaljerade behörigheter per lagringsplats så att teamen endast ser och publicerar till de lagringsplatser de äger.
Varför köra Nexus Repository Manager på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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