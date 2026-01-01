Sonatype Nexus Repository Manager är det branschstandardiserade artefaktarkivet för lagring, organisering och distribution av byggartefakter över alla större paketformat. Det fungerar som en universell proxy-cache för Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub och dussintals andra register, vilket dramatiskt minskar externa nedladdningar och snabbar upp byggen.

Att själv hosta Nexus på din egen VPS ger dig full kontroll över artefaktlagring, åtkomstpolicyer och säkerhetsskanning. Team får en enda källa till sanning för alla beroenden – offentliga och privata – utan pris per användare eller begränsningar för molnlagring.