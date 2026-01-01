Swing Music ger din personliga ljudsamling den streamingkvalitetsupplevelse som kommersiella tjänster erbjuder — utan prenumerationsavgifter, licensrestriktioner eller ljudkomprimering. Den autoskannar dina musikmappar, extraherar metadata och organiserar allt efter artist, album och genre med ett polerat webbgränssnitt som inkluderar albumomslag, visning av låttexter och personliga dagliga mixar baserade på din lyssningshistorik.

Självhosting på din VPS ger dig tillförlitlig fjärråtkomst till ditt bibliotek var du än befinner dig, utan att vara beroende av hemmets uppladdningshastigheter eller dynamiska IP-adresser. FLAC- och förlustfria format spelas upp direkt så att du aldrig behöver kompromissa med ljudkvaliteten, och fleranvändarprofiler innebär att hela familjen kan dela ett bibliotek samtidigt som de behåller separata lyssningshistoriker.