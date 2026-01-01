Installera Swing Music med ettklicksinstallation.
Självhostad musikstreamingserver med ett Spotify-liknande gränssnitt för din personliga ljudsamling, dagliga mixar, låttexter och FLAC-stöd.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Swing Music
Swing Music ger din personliga ljudsamling den streamingkvalitetsupplevelse som kommersiella tjänster erbjuder — utan prenumerationsavgifter, licensrestriktioner eller ljudkomprimering. Den autoskannar dina musikmappar, extraherar metadata och organiserar allt efter artist, album och genre med ett polerat webbgränssnitt som inkluderar albumomslag, visning av låttexter och personliga dagliga mixar baserade på din lyssningshistorik.
Självhosting på din VPS ger dig tillförlitlig fjärråtkomst till ditt bibliotek var du än befinner dig, utan att vara beroende av hemmets uppladdningshastigheter eller dynamiska IP-adresser. FLAC- och förlustfria format spelas upp direkt så att du aldrig behöver kompromissa med ljudkvaliteten, och fleranvändarprofiler innebär att hela familjen kan dela ett bibliotek samtidigt som de behåller separata lyssningshistoriker.
Viktiga funktioner i Swing Music
Förlustfri ljudströmning
Strömmar FLAC och andra förlustfria format direkt utan omkodning eller komprimering, vilket bevarar den fulla ljudkvaliteten på dina inspelningar.
Dagliga mixar
Genererar personliga spellistor från din lyssningshistorik, lyfter fram album du inte har spelat nyligen och håller ditt bibliotek fräscht.
Låttextvisning
Visar synkroniserade låttexter under uppspelning så att du kan följa med utan att behöva växla till en separat app eller webbläsarflik.
Last.fm scrobbling
Loggar automatiskt varje låt du spelar till Last.fm och håller din lyssningsstatistik och musikrekommendationer uppdaterade.
Fleranvändarprofiler
Varje användare har sin egen lyssningshistorik, favoriter och rekommendationer samtidigt som de delar samma musikbibliotek på servern.
Varför köra Swing Music på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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