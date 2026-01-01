Installera Gonic med ett klick.
Lättviktig, självhostad musikstreamingserver med full Subsonic API-kompatibilitet för alla Subsonic-klienter.
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Vad du kan bygga med Gonic
Gonic är en gratis Subsonic-server med öppen källkod skriven i Go. Den ger dig en personlig musikstreamingtjänst som fungerar med dussintals populära Subsonic-kompatibla klienter – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry och fler – så att du kan lyssna på ditt eget bibliotek från vilken enhet som helst.
Gonic är byggd för effektivitet och hanterar bibliotek med tiotusentals spår utan att kräva en dedikerad databasserver. Den stöder ljudtranskodning i farten, poddhantering, scrobbling till Last.fm och ListenBrainz, samt fleranvändaråtkomst med användarspecifika inställningar. Den körs bekvämt på hårdvara med låg effekt som en Raspberry Pi.
Viktiga funktioner i Gonic
Subsonic API kompatibel
Fungerar direkt med alla större Subsonic- och OpenSubsonic-klienter, vilket ger dig ett brett urval av mobil- och datorappar.
Transkodning i farten
Konverterar ljud till valfritt format som stöds i realtid, så att klienter kan begära den bitrate och codec som passar deras anslutning.
Scrobblingstöd
Scrobblar automatiskt uppspelningar till Last.fm och ListenBrainz så att din lyssningshistorik förblir korrekt på alla klienter.
Podcast-hantering
Prenumerera på podcastflöden och hantera episodnedladdningar direkt från servern, och samla allt ljud på ett ställe.
Fleranvändaråtkomst
Skapa separata konton med individuella transkodningsprofiler och åtkomstkontroller för delning inom hushållet eller teamet.
Varför köra Gonic på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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