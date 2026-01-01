Gonic är en gratis Subsonic-server med öppen källkod skriven i Go. Den ger dig en personlig musikstreamingtjänst som fungerar med dussintals populära Subsonic-kompatibla klienter – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry och fler – så att du kan lyssna på ditt eget bibliotek från vilken enhet som helst.

Gonic är byggd för effektivitet och hanterar bibliotek med tiotusentals spår utan att kräva en dedikerad databasserver. Den stöder ljudtranskodning i farten, poddhantering, scrobbling till Last.fm och ListenBrainz, samt fleranvändaråtkomst med användarspecifika inställningar. Den körs bekvämt på hårdvara med låg effekt som en Raspberry Pi.