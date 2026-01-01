Installera Cloudreve med installation med ett klick.
Självhostad molnlagringsplattform med fildelning, förhandsgranskning online och stöd för flera användare, under din fulla kontroll.
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Vad du kan bygga med Cloudreve
Cloudreve är en självhostad molnlagringsplattform med öppen källkod och över 27 000 GitHub-stjärnor, byggd för att ge individer och team en privat molnenhet som de har full kontroll över. Den levererar en förfinad upplevelse i Google Drive-stil — dra-och-släpp-uppladdningar, delbara länkar, förhandsgranskning av media online och WebDAV-integration för skrivbordet — samtidigt som den lagrar varje fil på infrastruktur som du äger.
Till skillnad från kommersiella molnlagringstjänster tar Cloudreve inte ut några avgifter per användare, utför ingen filskanning och har inga lagringsgränser utöver din VPS-diskutrymme. Den stöder flera lagrings-backends, inklusive lokal disk, S3-kompatibla tjänster, OneDrive och Google Drive, vilket låter dig förena olika lagringslösningar under en enda åtkomstpunkt. Denna installation kopplar Cloudreve med PostgreSQL och Redis för tillförlitlig metadata-lagring och snabb filbläddring.
Viktiga funktioner i Cloudreve
Flera lagringsbackendar
Anslut lokal disk, S3-kompatibla lagringsutrymmen, OneDrive eller Google Drive och hantera all lagring från ett enhetligt gränssnitt.
Trygg fildelning
Skapa delningslänkar med valfritt lösenordsskydd, utgångsdatum och nedladdningsgränser för att kontrollera vem som får åtkomst till vad.
Online mediaförhandsvisning
Förhandsgranska bilder, videor, ljud, dokument och kodfiler direkt i webbläsaren utan att ladda ner.
WebDAV skrivbordsåtkomst
Montera Cloudreve som en nätverksenhet på Windows, macOS eller Linux för nativ filsystemsintegration utan extra programvara.
Fleranvändare med kvoter
Skapa användarkonton med individuella lagringskvoter och behörighetsnivåer för familjer, team eller kunder.
Varför köra Cloudreve på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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