Cloudreve är en självhostad molnlagringsplattform med öppen källkod och över 27 000 GitHub-stjärnor, byggd för att ge individer och team en privat molnenhet som de har full kontroll över. Den levererar en förfinad upplevelse i Google Drive-stil — dra-och-släpp-uppladdningar, delbara länkar, förhandsgranskning av media online och WebDAV-integration för skrivbordet — samtidigt som den lagrar varje fil på infrastruktur som du äger.

Till skillnad från kommersiella molnlagringstjänster tar Cloudreve inte ut några avgifter per användare, utför ingen filskanning och har inga lagringsgränser utöver din VPS-diskutrymme. Den stöder flera lagrings-backends, inklusive lokal disk, S3-kompatibla tjänster, OneDrive och Google Drive, vilket låter dig förena olika lagringslösningar under en enda åtkomstpunkt. Denna installation kopplar Cloudreve med PostgreSQL och Redis för tillförlitlig metadata-lagring och snabb filbläddring.