OpenProject är en plattform för projektledning med öppen källkod som ger team ett självhyst alternativ till Jira, Asana och Basecamp. Den täcker hela projektets livscykel – från uppgifts- och buggspårning via Gantt-tidsplanering, agila tavlor (Scrum och Kanban) och inbyggd tidsregistrering – i en enda applikation. Till skillnad från SaaS-verktyg håller självhyst drift all projektdata, tidslinjer och teamkommunikation inom din egen infrastruktur.

Team inom mjukvaruutveckling, ingenjörskonst, statliga myndigheter och byggorganisationer använder OpenProject för att hantera komplexa projekt med flera team och strikta krav på datasuveränitet. Denna mall distribuerar OpenProject med dedikerade webb-, bakgrundsarbets- och PostgreSQL-tjänster enligt den rekommenderade produktionsarkitekturen.