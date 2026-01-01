Installera OpenProject med ettklicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för projekthantering som omfattar uppgiftshantering, Gantt-planering, agila tavlor och tidrapportering i en enda självhostad applikation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenProject
OpenProject är en plattform för projektledning med öppen källkod som ger team ett självhyst alternativ till Jira, Asana och Basecamp. Den täcker hela projektets livscykel – från uppgifts- och buggspårning via Gantt-tidsplanering, agila tavlor (Scrum och Kanban) och inbyggd tidsregistrering – i en enda applikation. Till skillnad från SaaS-verktyg håller självhyst drift all projektdata, tidslinjer och teamkommunikation inom din egen infrastruktur.
Team inom mjukvaruutveckling, ingenjörskonst, statliga myndigheter och byggorganisationer använder OpenProject för att hantera komplexa projekt med flera team och strikta krav på datasuveränitet. Denna mall distribuerar OpenProject med dedikerade webb-, bakgrundsarbets- och PostgreSQL-tjänster enligt den rekommenderade produktionsarkitekturen.
Viktiga funktioner i OpenProject
Arbetspaketspårning
Skapa och hantera uppgifter, buggar, användarberättelser och milstolpar med rik metadata, hierarkier och relationer mellan objekt.
Gantt-tidsplanering
Schemalägg arbete över tid med interaktiva Gantt-scheman, beroenden och milstolpsspårning för flerfasprojekt.
Agila tavlor
Kör Scrum-sprintar eller Kanban-arbetsflöden med dra-och-släpp-tavlor, backlogghantering och velocity-spårning.
Tids- och kostnadsuppföljning
Logga tid mot arbetspaket, sätt budgetar och generera kostnadsrapporter för att hålla projekten i tid och inom budget.
GitHub och GitLab-integration
Länka pull-förfrågningar och commits direkt till arbetspaket, vilket ger utvecklare och projektledare en enhetlig bild av framstegen.
Varför köra OpenProject på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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