Installera Pocket ID med ettklicksinstallation.
Passkey-baserad OIDC-leverantör som erbjuder lösenordsfri engångsinloggning till alla dina självhostade appar.
Välj en VPS-prenumeration för Pocket ID
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Pocket ID
Pocket ID är en lättviktig, öppen källkods OIDC-identitetsleverantör med en grundläggande skillnad: den stöder endast passnycklar för autentisering, helt utan lösenordsinloggning. Användare registrerar en passnyckel en gång – med sin telefon, hårdvarunyckel eller biometri – och från den punkten autentiserar de sig till vilken ansluten app som helst med en enda gest.
Att själv hosta Pocket ID på er VPS ger er ett lager för enkel inloggning (single sign-on) över alla era självhostade tjänster utan att behöva köra en tung identitetsplattform. En enda container med inbyggd SQLite-lagring innebär att det inte finns något att underhålla – anslut era appar som OIDC-klienter och eliminera lösenord från hela er självhostade stack.
Viktiga funktioner i Pocket ID
Endast Passkey-autentisering
Autentisering sker uteslutande via WebAuthn-lösennycklar — inga lösenord att hantera, läcka eller återställa i någon ansluten applikation.
OIDC-leverantör
Fungerar som en standardkompatibel OpenID Connect-leverantör så att alla appar som stöder OIDC kan delegera autentisering till Pocket ID.
Användarportal för självbetjäning
Användare hanterar sina egna passnycklar, aktiva sessioner och auktoriserade applikationer via en överskådlig självbetjäningspanel.
LDAP-integration
Anslut till en befintlig LDAP eller Active Directory för att importera användare istället för att hantera konton manuellt i Pocket ID.
Revisionslogg
Spåra varje inloggning, passnyckelregistrering och klientauktoriseringshändelse med en inbyggd sökbar granskningslogg.
Varför köra Pocket ID på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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