Pocket ID är en lättviktig, öppen källkods OIDC-identitetsleverantör med en grundläggande skillnad: den stöder endast passnycklar för autentisering, helt utan lösenordsinloggning. Användare registrerar en passnyckel en gång – med sin telefon, hårdvarunyckel eller biometri – och från den punkten autentiserar de sig till vilken ansluten app som helst med en enda gest.

Att själv hosta Pocket ID på er VPS ger er ett lager för enkel inloggning (single sign-on) över alla era självhostade tjänster utan att behöva köra en tung identitetsplattform. En enda container med inbyggd SQLite-lagring innebär att det inte finns något att underhålla – anslut era appar som OIDC-klienter och eliminera lösenord från hela er självhostade stack.