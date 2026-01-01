PocketBase innehåller en SQLite-databas i realtid, användarautentisering (e-post/lösenord och OAuth2), fillagring och en administratörspanel i en enda Go-binärfil. Den genererar automatiskt REST- och WebSocket-API:er för varje samling du skapar, så att du kan gå från noll till en fungerande backend på några minuter utan att starta separata tjänster.

Att självhosta PocketBase på din egen VPS håller all användardata och applikationsposter under din kontroll, eliminerar molnbaserade BaaS-avgifter per förfrågan och ger dig en beständig, alltid aktiv server med förutsägbara kostnader när din applikation skalar.