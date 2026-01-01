Installera PocketBase med en klicksinstallation.
Öppen källkods-backend i en enda körbar fil – realtidsdatabas, autentisering, fillagring och administratörsgränssnitt ingår som standard.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PocketBase
PocketBase innehåller en SQLite-databas i realtid, användarautentisering (e-post/lösenord och OAuth2), fillagring och en administratörspanel i en enda Go-binärfil. Den genererar automatiskt REST- och WebSocket-API:er för varje samling du skapar, så att du kan gå från noll till en fungerande backend på några minuter utan att starta separata tjänster.
Att självhosta PocketBase på din egen VPS håller all användardata och applikationsposter under din kontroll, eliminerar molnbaserade BaaS-avgifter per förfrågan och ger dig en beständig, alltid aktiv server med förutsägbara kostnader när din applikation skalar.
Viktiga funktioner i PocketBase
Realtidsdatabas
SQLite-stödda samlingar med automatiska REST- och WebSocket-API:er låter dig prenumerera på live-dataändringar utan att skriva en enda rad backend-kod.
Inbyggd autentisering
E-post-/lösenordsregistrering och OAuth2-leverantörer (Google, GitHub med flera) är förkonfigurerade, vilket eliminerar behovet av en separat identitetstjänst.
Fillagring
Ladda upp och leverera filer direkt via PocketBase med automatisk bildstorleksändring, eller anslut en S3-kompatibel bucket för skalbar extern lagring.
Admin översikt
Ett inbyggt webbgränssnitt gör att du kan hantera samlingar, bläddra bland poster, konfigurera autentiseringsleverantörer och övervaka aktivitet utan att skriva databasfrågor.
JavaScript-krokar
Lägg till anpassad validering, affärslogik och API-ruttillägg med JavaScript – du behöver inte kompilera om, och ändringarna träder i kraft omedelbart.
Varför köra PocketBase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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