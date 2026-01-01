Installera Seerr med en klicksinstallation.
Enhetlig plattform för mediebegäran för Jellyfin, Plex och Emby med automatiserad hantering genom Sonarr och Radarr.
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Vad du kan bygga med Seerr
Seerr är en plattform för mediebegäran och upptäckt med öppen källkod som förenar det bästa från Overseerr och Jellyseerr i en enda applikation med inbyggt stöd för Jellyfin, Plex och Emby. Användare bläddrar efter filmer och TV-serier, skickar in förfrågningar, och administratörer godkänner dem via en överskådlig kontrollpanel — medan Sonarr och Radarr hanterar den faktiska nedladdningen automatiskt.
Att själv hosta Seerr behåller medieserverns referenser och API-nycklar inom din egen infrastruktur samtidigt som det ger familj och vänner ett smidigt sätt att begära innehåll utan direkt åtkomst till dina automatiseringsverktyg. Tillgängligheten dygnet runt med VPS-distribution säkerställer att förfrågningar och aviseringar fungerar tillförlitligt oavsett om ditt hemnätverk är online.
Viktiga funktioner i Seerr
Multiserversupport
Fungerar med Jellyfin, Plex och Emby, inklusive enkel inloggning, så att användare loggar in med samma inloggningsuppgifter som de använder för sin medieserver.
Sonarr och Radarr-integration
Skickar automatiskt godkända förfrågningar till Sonarr för TV-serier och Radarr för filmer, vilket fullbordar hela flödet från förfrågan till bibliotek.
Dupliceringsförhindrande
Skannar befintliga mediebibliotek innan den accepterar förfrågningar, vilket förhindrar onödiga nedladdningar av innehåll som redan är tillgängligt.
Finkorniga behörigheter
Rollbaserade åtkomstkontroller och användarspecifika förfrågningskvoter gör att administratörer kan hantera vad användare kan begära och hur ofta.
Flerkanalsaviseringar
Skickar godkännande- och tillgänglighetsaviseringar via Discord, Telegram, Slack, e-post och webhooks för att hålla användare informerade om deras förfrågningar.
Varför köra Seerr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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