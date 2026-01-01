Seerr är en plattform för mediebegäran och upptäckt med öppen källkod som förenar det bästa från Overseerr och Jellyseerr i en enda applikation med inbyggt stöd för Jellyfin, Plex och Emby. Användare bläddrar efter filmer och TV-serier, skickar in förfrågningar, och administratörer godkänner dem via en överskådlig kontrollpanel — medan Sonarr och Radarr hanterar den faktiska nedladdningen automatiskt.

Att själv hosta Seerr behåller medieserverns referenser och API-nycklar inom din egen infrastruktur samtidigt som det ger familj och vänner ett smidigt sätt att begära innehåll utan direkt åtkomst till dina automatiseringsverktyg. Tillgängligheten dygnet runt med VPS-distribution säkerställer att förfrågningar och aviseringar fungerar tillförlitligt oavsett om ditt hemnätverk är online.