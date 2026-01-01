Installera Filestash med en klicksinstallation.
Självhostad webbfilhanterare som ger webbläsarbaserad åtkomst till FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git och fler än 20 lagringsbakändor.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Filestash
Filestash är en plattform för filhantering med öppen källkod som är lagringsoberoende och ger dig ett rent webbläsargränssnitt för att komma åt filer över 20+ protokoll — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox och mer. Istället för att underhålla separata klienter för varje lagringssystem, förenar Filestash dem under ett enda intuitivt webbgränssnitt.
Att självdrifta Filestash på din egen VPS håller dina lagringsuppgifter och filöverföringar helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter och utan beroenden från tredje part. Anslut till vilken lagring du redan använder, konfigurera autentisering och dela åtkomst med ditt team.
Viktiga funktioner i Filestash
20+ Lagringsbackends
Anslut till FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox och mer från ett enda enhetligt gränssnitt utan att byta klienter.
Protokoll för multipel åtkomst
Nå dina filer via webbgränssnittet, SFTP-gateway, WebDAV eller S3-kompatibelt API – så att Filestash fungerar med dina befintliga verktyg och arbetsflöden.
Dokumentredigering i webbläsaren
Redigera kontorsdokument direkt i webbläsaren med valfri Collabora Online-integration — utan att behöva skrivbordsappar eller filnedladdningar.
Insticksprogramsarkitektur
Utöka Filestash med insticksmoduler för specialiserade filvisare, autentiserings-backendar, lagringsanslutningar och arbetsflödesautomatisering.
AI-driven sökning
Smart sökning och intelligenta mappar hjälper dig att snabbt hitta filer över alla anslutna lagringsbakändar.
Varför köra Filestash på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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