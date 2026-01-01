Filestash är en plattform för filhantering med öppen källkod som är lagringsoberoende och ger dig ett rent webbläsargränssnitt för att komma åt filer över 20+ protokoll — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox och mer. Istället för att underhålla separata klienter för varje lagringssystem, förenar Filestash dem under ett enda intuitivt webbgränssnitt.

Att självdrifta Filestash på din egen VPS håller dina lagringsuppgifter och filöverföringar helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter och utan beroenden från tredje part. Anslut till vilken lagring du redan använder, konfigurera autentisering och dela åtkomst med ditt team.