Installera Heimdall med ett klick.
Elegant applikationsöversikt för att centralisera åtkomst till alla dina webbtjänster och självhostade appar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Heimdall
Heimdall är en specialbyggd applikationspanel som ersätter röriga webbläsarbokmärken med ett rent, visuellt gränssnitt för att komma åt alla dina webbapplikationer och tjänster. Den stöder förbättrade integrationer med populära egenhostade verktyg som Sonarr, Radarr och SABnzbd, och visar livestatistik direkt på panelens brickor så att du snabbt kan övervaka tjänstens status.
Att egenhosta Heimdall på din egen VPS ger dig en beständig, alltid tillgänglig startsida som är åtkomlig från vilken enhet som helst, utan externa beroenden och med full kontroll över din panelens layout, teman och API-integrationer.
Viktiga funktioner i Heimdall
Live tjänststatistik
Förbättrade integrationer med Sonarr, Radarr, NZBGet och fler visar statistik i realtid direkt på instrumentpanelens brickor.
Inbyggd sökning
Integrerat sökfält stöder Google, Bing och DuckDuckGo, vilket gör Heimdall till en kraftfull startsida för webbläsaren.
Automatisk ikondetektering
Fyller automatiskt i ikoner och färger för igenkända Foundation-appar, vilket minskar behovet av manuell konfiguration.
Fleranvändarstöd
Varje användare får sin egen instrumentpanelskonfiguration, lämplig för delade hemmalabb och teammiljöer.
Taggbaserad filtrering
Organisera stora samlingar av applikationer med taggar för snabb filtrering och navigering över tjänstekategorier.
Varför köra Heimdall på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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