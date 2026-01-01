Heimdall är en specialbyggd applikationspanel som ersätter röriga webbläsarbokmärken med ett rent, visuellt gränssnitt för att komma åt alla dina webbapplikationer och tjänster. Den stöder förbättrade integrationer med populära egenhostade verktyg som Sonarr, Radarr och SABnzbd, och visar livestatistik direkt på panelens brickor så att du snabbt kan övervaka tjänstens status.

Att egenhosta Heimdall på din egen VPS ger dig en beständig, alltid tillgänglig startsida som är åtkomlig från vilken enhet som helst, utan externa beroenden och med full kontroll över din panelens layout, teman och API-integrationer.