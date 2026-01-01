Installera GPT-Researcher med en klicksinstallation.
Autonom AI-forskningsagent som utför djupgående webbforskning och genererar detaljerade, källhänvisade rapporter på några minuter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GPT-Researcher
GPT-Researcher är en autonom AI-agent med öppen källkod, utformad för att utföra omfattande onlineforskning om vilket ämne som helst. Den använder en multiagent-metod – en planeringsagent bryter ner frågan i underfrågor, forskningsagenter samlar in information från dussintals källor samtidigt, och en skrivaragent sammanställer resultaten till en strukturerad, citerad rapport. Detta parallella tillvägagångssätt minskar avsevärt tiden för att producera forskningskvalitativt innehåll jämfört med manuell surfning eller LLM-prompter med en enda fråga.
Att själv hosta GPT-Researcher ger er full kontroll över vilka LLM-leverantörer och sök-API:er ni ansluter, vilken data som behandlas och hur rapporter lagras. Att köra den på er egen VPS innebär att känsliga forskningsämnen stannar på er infrastruktur, utan användningsbegränsningar från tredjeparts hostade tjänster.
Viktiga funktioner i GPT-Researcher
Multi-agentforskning
Parallella underfrågeagenter samlar in data från dussintals källor samtidigt och producerar grundliga rapporter snabbare än ett enkeltrådat forskningsflöde.
Citerade rapporter
Varje genererad rapport innehåller källhänvisningar i texten och en referenslista, vilket gör resultaten verifierbara och lämpliga för professionellt bruk.
Flera rapporttyper
Generera forskningsrapporter, resurslistor, dispositioner eller specialformaterade resultat för att matcha exakt den leverans som ditt arbetsflöde kräver.
Flexibelt LLM-stöd
Anslut OpenAI, Anthropic, Ollama eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt så att du kan balansera kostnad, hastighet och modellkapacitet per forskningsuppgift.
Webbsökningsintegration
Ansluter till Tavily, Google, Bing och andra sökleverantörer för att hämta aktuell information i realtid istället för att förlita sig på statisk träningsdata.
Varför köra GPT-Researcher på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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