GPT-Researcher är en autonom AI-agent med öppen källkod, utformad för att utföra omfattande onlineforskning om vilket ämne som helst. Den använder en multiagent-metod – en planeringsagent bryter ner frågan i underfrågor, forskningsagenter samlar in information från dussintals källor samtidigt, och en skrivaragent sammanställer resultaten till en strukturerad, citerad rapport. Detta parallella tillvägagångssätt minskar avsevärt tiden för att producera forskningskvalitativt innehåll jämfört med manuell surfning eller LLM-prompter med en enda fråga.

Att själv hosta GPT-Researcher ger er full kontroll över vilka LLM-leverantörer och sök-API:er ni ansluter, vilken data som behandlas och hur rapporter lagras. Att köra den på er egen VPS innebär att känsliga forskningsämnen stannar på er infrastruktur, utan användningsbegränsningar från tredjeparts hostade tjänster.