Distribuera GeoNetwork med en klicksinstallation.
Öppen källkods katalogapplikation för hantering av geospatiala metadata, datauppsättningar och interaktiva karttjänster.
Välj en VPS-prenumeration för GeoNetwork
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GeoNetwork
GeoNetwork är en standardbaserad, öppen källkods-katalogapplikation byggd för att hantera rumsligt refererade resurser över organisationer. Utvecklad under OSGeo-stiftelsen, erbjuder den metadataredigering, federerad sökning och en inbäddad kartvisare som fungerar direkt med ISO 19115/19139, Dublin Core och OGC API Records.
Att själva hosta GeoNetwork ger full kontroll över känsliga geospatiala dataset, insamlingsuppgifter och åtkomstpolicyer på er egen VPS. Denna mall inkluderar PostGIS för relationell lagring och Elasticsearch för snabb indexerad sökning, så katalogen är produktionsklar i samma ögonblick som den startar.
Viktiga funktioner i GeoNetwork
Rumslig metadatakatalog
Hantera ISO 19115/19139-, Dublin Core- och INSPIRE-kompatibla poster med inbyggd validering och mallbaserad redigering.
Federerad insamling
Hämta metadata från CSW, OAI-PMH, WMS, WFS och andra GeoNetwork-noder enligt ett schema för att bygga ett enhetligt upptäcktslager.
Elasticsearch-sökning
Fulltextsökning och facetterad rumslig sökning använder en paketerad Elasticsearch-backend för att leverera resultat på under en sekund över miljontals poster.
Inbäddad kartvisare
Förhandsgranska WMS-, WMTS- och WFS-lager direkt från en post med hjälp av den integrerade OpenLayers-baserade kartklienten.
OGC API Poster
Exponera kataloginnehåll via CSW 2.0.2 och den moderna OGC API Records-standarden för efterföljande geoportalintegrationer.
PostGIS-serverdel
Levereras med en PostGIS-databas så att rumsliga geometrier, länkar och åtkomstregler består i en beprövad GIS-motor med öppen källkod.
Varför köra GeoNetwork på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.