GeoNetwork är en standardbaserad, öppen källkods-katalogapplikation byggd för att hantera rumsligt refererade resurser över organisationer. Utvecklad under OSGeo-stiftelsen, erbjuder den metadataredigering, federerad sökning och en inbäddad kartvisare som fungerar direkt med ISO 19115/19139, Dublin Core och OGC API Records.

Att själva hosta GeoNetwork ger full kontroll över känsliga geospatiala dataset, insamlingsuppgifter och åtkomstpolicyer på er egen VPS. Denna mall inkluderar PostGIS för relationell lagring och Elasticsearch för snabb indexerad sökning, så katalogen är produktionsklar i samma ögonblick som den startar.