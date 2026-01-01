OwnTracks Recorder är den officiella backend-lösningen för OwnTracks iOS- och Android-appar. Den ger dig ett helt självhostat alternativ till kommersiella platstjänster. Recorder prenumererar på din privata MQTT-broker, tar emot platspubliceringar från dina telefoner och lagrar varje punkt som vanliga filer på disken, utan att en extern databas behövs.

En inbyggd HTTP-server exponerar ett REST API, en live WebSocket-ström och färdiga vyer för senaste positioner, dagliga spår och GeoJSON-kartor. Denna mall paketerar Recorder med en Eclipse Mosquitto-broker som har lösenordsautentisering aktiverad som standard. På så sätt kan du peka dina OwnTracks-appar mot din VPS och börja samla in platshistorik utan att någonsin skicka din rörelsedata till en tredje part.