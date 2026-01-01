Driftsätt OwnTracks Recorder med ettklicksinstallation.
Självhostad backend som lagrar och visualiserar platsdata som OwnTracks-telefonapparna publicerar över MQTT.
Välj en VPS-prenumeration för OwnTracks Recorder
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder är den officiella backend-lösningen för OwnTracks iOS- och Android-appar. Den ger dig ett helt självhostat alternativ till kommersiella platstjänster. Recorder prenumererar på din privata MQTT-broker, tar emot platspubliceringar från dina telefoner och lagrar varje punkt som vanliga filer på disken, utan att en extern databas behövs.
En inbyggd HTTP-server exponerar ett REST API, en live WebSocket-ström och färdiga vyer för senaste positioner, dagliga spår och GeoJSON-kartor. Denna mall paketerar Recorder med en Eclipse Mosquitto-broker som har lösenordsautentisering aktiverad som standard. På så sätt kan du peka dina OwnTracks-appar mot din VPS och börja samla in platshistorik utan att någonsin skicka din rörelsedata till en tredje part.
Viktiga funktioner i OwnTracks Recorder
Privat platsbackend
Lagrar alla publicerade positioner från dina OwnTracks-appar på din egen server utan inblandning av tredjeparts molntjänster.
Inbyggd MQTT-broker
Paketerad Eclipse Mosquitto med lösenordsautentisering är redo så att telefoner kan ansluta från var som helst på internet.
Livekarta och spår
Webbgränssnittet visar senaste positioner, dagliga spår och en livekarta som tar emot uppdateringar via WebSocket när nya platser anländer.
REST och WebSocket API
Hämta lagrade platser som JSON, GeoJSON eller CSV via ett dokumenterat REST API, eller strömma uppdateringar över WebSocket.
Enkel fillagring
Ingen SQL-databas att hantera — punkter skrivs som platta filer som är triviala att säkerhetskopiera, inspektera och arkivera.
Lua-krokar och ocat
Utöka datainhämtningen med Lua-krokar och frågehistorik från kommandoraden med hjälp av det medföljande ocat-verktyget.
Varför köra OwnTracks Recorder på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.