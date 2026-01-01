Installera Posterr med en klicksinstallation.
Digital 'spelas nu'-skyltning som förvandlar vilken webbläsare som helst till en display i biostil för Plex-bibliotek.
Välj en VPS-prenumeration för Posterr
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Posterr
Posterr är en Node.js-applikation med öppen källkod som efterliknar de digitala affischtavlor som finns i biograffoajéer. Den läser den aktuella statusen för din Plex Media Server och visar den titel som spelas för närvarande, on-demand-val från utvalda bibliotek, samt kommande releaser hämtade från Sonarr, Radarr och Readarr.
Att själv hosta Posterr på en VPS håller skärmen alltid tillgänglig från vilken webbläsare, telefon, surfplatta, Fire Stick eller väggmonterad skärm som helst — utan att vara beroende av att en hemdator är igång. Den ansluter till Plex och arr-stacken över nätverket, så den fungerar oavsett om dina medietjänster körs på samma VPS eller på en fjärransluten hemmaserver.
Viktiga funktioner i Posterr
Spelas nu-visning
Visar livefilmer, TV-program och musikaffischer med speltid, studio, åldersgräns och ett framstegsfält som tar hänsyn till transkodning.
Kommer snart-bilder
Hämtar kommande filmer från Radarr, avsnitt och säsongspremiärer från Sonarr, och nya böcker från Readarr.
On-demand biblioteksval
Roterar slumpmässiga titlar från valda Plex-bibliotek så att skärmen förblir intressant även när inget streamas.
Flerskärmsredo
Skalar automatiskt från 320px upp till 4K, stöder stående eller liggande format, och inkluderar en insomningstimer med CEC-skärmkontroll.
Anpassade bilder och teman
Blanda in dina egna bilder, bakgrundskonst och teman, eller bädda in externa webbsidor som ytterligare roterande bilder.
Trivia och Awtrix
Kör ett inbyggt filmquiz mellan bildspel och spegla data om vad som spelas nu till Awtrix LED-matrisskärmar.
Varför köra Posterr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.