Posterr är en Node.js-applikation med öppen källkod som efterliknar de digitala affischtavlor som finns i biograffoajéer. Den läser den aktuella statusen för din Plex Media Server och visar den titel som spelas för närvarande, on-demand-val från utvalda bibliotek, samt kommande releaser hämtade från Sonarr, Radarr och Readarr.

Att själv hosta Posterr på en VPS håller skärmen alltid tillgänglig från vilken webbläsare, telefon, surfplatta, Fire Stick eller väggmonterad skärm som helst — utan att vara beroende av att en hemdator är igång. Den ansluter till Plex och arr-stacken över nätverket, så den fungerar oavsett om dina medietjänster körs på samma VPS eller på en fjärransluten hemmaserver.