Installera Topola Genealogy Viewer med en klicksinstallation.
Interaktiv GEDCOM-visare som renderar släktträdsklockdiagram direkt från dina släktträdsfiler.
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Vad du kan bygga med Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer är en webbapplikation med öppen källkod som omvandlar standard-GEDCOM-exporter från vilket släktforskningsprogram som helst till interaktiva, navigerbara släktträd. Den visar timglas- och alla-släktingar-vyer, låter forskare klicka på vilken person som helst för att fokusera om trädet, och stöder utskrift eller export till PDF, PNG och SVG för offline-delning.
Att själv hosta Topola på din egen VPS håller känslig släktdata — namn, födelsedatum, levande släktingar — helt på infrastruktur som du kontrollerar. Visningsprogrammet bearbetar GEDCOM-filer klientbaserat i webbläsaren, och en privat installation tar bort allt beroende av tredjeparts-hosting för släktforskarföreningar, arkiv eller släktforskare som betjänar släktingar över hela webben.
Viktiga funktioner i Topola Genealogy Viewer
GEDCOM-standardstöd
Laddar standard GEDCOM-filer exporterade från Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker och alla andra släktforskningsverktyg – ingen konvertering krävs.
Interaktivt timglasdiagram
Klicka på valfri person för att fokusera om trädet och utforska förfäder och ättlingar i en enda flytande vy med mjuka övergångsanimationer.
Klientsidans integritet
Webbläsaren analyserar GEDCOM-filer helt och hållet, så släktdata rör aldrig en serverbaserad databas eller extern tjänst.
Exportera och skriv ut
Exportera träd till PDF, PNG eller SVG och skriv ut hela släktträdet för arkivpärmar, släktträffar eller för att dela forskning.
URL-baserad delning
Generera permalänkar som laddar en GEDCOM direkt från en webbadress, perfekt för att bädda in släktträd på personliga webbplatser eller wikis.
Gramps och WikiTree redo
Integrerar med Gramps via pluginet Interaktivt släktträd och bläddrar inbyggt i WikiTree-profiler genom dess dynamiska trädvy.
Varför köra Topola Genealogy Viewer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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