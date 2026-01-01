Topola Genealogy Viewer är en webbapplikation med öppen källkod som omvandlar standard-GEDCOM-exporter från vilket släktforskningsprogram som helst till interaktiva, navigerbara släktträd. Den visar timglas- och alla-släktingar-vyer, låter forskare klicka på vilken person som helst för att fokusera om trädet, och stöder utskrift eller export till PDF, PNG och SVG för offline-delning.

Att själv hosta Topola på din egen VPS håller känslig släktdata — namn, födelsedatum, levande släktingar — helt på infrastruktur som du kontrollerar. Visningsprogrammet bearbetar GEDCOM-filer klientbaserat i webbläsaren, och en privat installation tar bort allt beroende av tredjeparts-hosting för släktforskarföreningar, arkiv eller släktforskare som betjänar släktingar över hela webben.