Zabbix är en övervakningslösning i företagsklass med öppen källkod som NASA, Salesforce och tiotusentals organisationer litar på för att övervaka hälsan hos nätverk, servrar, virtuella maskiner, containrar och molntjänster. En enda Zabbix-instans kan samla in tiotusentals mätvärden per sekund via agenter, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-kontroller och anpassade skript, och sedan visa avvikelser via mallbaserade utlösare, eskalationsregler och omfattande instrumentpaneler.

Att själv hosta Zabbix på din egen VPS håller varje mätvärde, händelse och autentiseringsuppgift inom infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per värd eller avgifter för datautflöde. Den medföljande PostgreSQL-databasen och Zabbix-agenten ger dig en komplett övervakningsstack redo att lägga till värdar så snart driftsättningen är klar.