Installera Zabbix med en klicksinstallation
Företagsklassad övervakning med öppen källkod för nätverk, servrar, applikationer och molntjänster i en enhetlig plattform.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Zabbix
Zabbix är en övervakningslösning i företagsklass med öppen källkod som NASA, Salesforce och tiotusentals organisationer litar på för att övervaka hälsan hos nätverk, servrar, virtuella maskiner, containrar och molntjänster. En enda Zabbix-instans kan samla in tiotusentals mätvärden per sekund via agenter, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-kontroller och anpassade skript, och sedan visa avvikelser via mallbaserade utlösare, eskalationsregler och omfattande instrumentpaneler.
Att själv hosta Zabbix på din egen VPS håller varje mätvärde, händelse och autentiseringsuppgift inom infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per värd eller avgifter för datautflöde. Den medföljande PostgreSQL-databasen och Zabbix-agenten ger dig en komplett övervakningsstack redo att lägga till värdar så snart driftsättningen är klar.
Viktiga funktioner i Zabbix
Agent och agentlös
Samla in mätvärden via inbyggda Zabbix-agenter, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet och HTTP-kontroller utan att installera programvara på varje övervakad enhet.
Automatisk upptäckt
Upptäck värdar, nätverksgränssnitt, tjänster och virtuella maskiner automatiskt och tillämpa övervakningsmallar utan manuell konfiguration.
Anpassningsbar avisering
Definiera eskalationsregler och skicka aviseringar till Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-post, SMS och webhooks baserat på allvarlighetsgrad och mottagare.
Mallbaserad övervakning
Hundratals färdiga mallar täcker databaser, webbservrar, Kubernetes, AWS, VMware och nätverksutrustning, så att lägga till nya värdar tar minuter, inte timmar.
Anpassningsbara översikter
Bygg instrumentpaneler med grafer, kartor, widgetar för toppvärdar och SLA-rapporter anpassade för NOC-operatörer, utvecklare eller ledande intressenter.
Långsiktiga mätvärden
Lagra historisk data och aggregerade trender i PostgreSQL för åratal av kapacitetsplanering, incidentuppföljning och efterlevnadsrapportering.
Varför köra Zabbix på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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