Meteroid är en faktureringsplattform med öppen källkod, byggd för moderna SaaS-företag som behöver full kontroll över hur de prissätter, mäter och fakturerar sina kunder. Den hanterar prenumerationer, användningsbaserad prissättning, hybridplaner, gratis provperioder, kuponger och äldre avtal via ett enda API och administratörsgränssnitt, vilket eliminerar behovet av att sammanfoga Stripe Billing, en mättjänst och ett egenutvecklat faktureringslager.

Att själv hosta Meteroid behåller kunddata, prissättningslogik och intäktsregister inom din egen VPS, utan avgift per händelse från tredjepartsfaktureringsleverantörer. Distributionen levereras med PostgreSQL, ClickHouse för analys av mätdata med hög volym och Redpanda för händelseströmning.