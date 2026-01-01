Installera Meteroid med en klicksinstallation.
Infrastruktur med öppen källkod för prissättning och fakturering för SaaS — prenumerationer, användningsbaserad mätning, fakturering och intäktsanalys.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Meteroid
Meteroid är en faktureringsplattform med öppen källkod, byggd för moderna SaaS-företag som behöver full kontroll över hur de prissätter, mäter och fakturerar sina kunder. Den hanterar prenumerationer, användningsbaserad prissättning, hybridplaner, gratis provperioder, kuponger och äldre avtal via ett enda API och administratörsgränssnitt, vilket eliminerar behovet av att sammanfoga Stripe Billing, en mättjänst och ett egenutvecklat faktureringslager.
Att själv hosta Meteroid behåller kunddata, prissättningslogik och intäktsregister inom din egen VPS, utan avgift per händelse från tredjepartsfaktureringsleverantörer. Distributionen levereras med PostgreSQL, ClickHouse för analys av mätdata med hög volym och Redpanda för händelseströmning.
Viktiga funktioner i Meteroid
Prenumerationshantering
Hantera återkommande planer, gratis provperioder, uppgraderingar, nedgraderingar och äldre prissättning via ett enda administratörsgränssnitt och REST API.
Användningsbaserad mätning
Streama produkthändelser till ClickHouse och fakturera baserat på mätbara dimensioner som API-anrop, platser eller lagring med intag på under en sekund.
Automatisk fakturering
Generera prorateringskorrekta fakturor vid varje faktureringscykel och leverera dem via webhooks eller nedströms betalningshanterare.
Hybridprismodeller
Kombinera schablonavgifter, avgifter per användare, nivåbaserad användning och engångsposter i samma plan utan anpassad faktureringskod.
Intäktsanalys
Spåra MRR, kundbortfall, expansion och kohortbehållning med inbyggda kontrollpaneler som använder din aktuella faktureringsdata.
Öppna REST- och gRPC-API:er
Integrera Meteroid i din produkt med förstklassiga REST- och gRPC-API:er och undvik inlåsning till en sluten faktureringsleverantör.
Varför köra Meteroid på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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