Installera PairDrop med ett klick.
Webbläsarbaserat AirDrop-alternativ för omedelbara peer-to-peer filöverföringar mellan alla enheter i ditt nätverk, ingen app behöver installeras.
Välj en VPS-prenumeration för PairDrop
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PairDrop
PairDrop är en modern, webbaserad fildelningsplattform som ger AirDrop-liknande överföringar till alla enheter och operativsystem. Med WebRTC-teknik färdas filer direkt från avsändare till mottagare utan att vidröra servern — VPS:en koordinerar endast anslutningen. Öppna webbgränssnittet på vilken enhet som helst, se vilka andra som är på nätverket och skicka filer med ett enda klick. Inga konton, inga appar, inga storleksbegränsningar.
Att själv hosta PairDrop ger ditt hem eller kontor ett permanent, alltid tillgängligt nav för fildelning, skyddat av HTTPS via Traefik. Filer passerar aldrig genom tredjepartslagring, överföringar körs med full lokal nätverkshastighet, och den självhostade lösningen innebär inga kostnader per fil eller bandbredd, oavsett hur mycket ditt team delar.
Viktiga funktioner i PairDrop
Peer-to-peer via WebRTC
Filer överförs direkt mellan enheter med full nätverkshastighet — servern förmedlar endast anslutningen, så din data hamnar aldrig i mellanlagring.
Ingen installation behövs
Fungerar i alla moderna webbläsare på Windows, macOS, Linux, iOS och Android — användare besöker bara webbadressen och kan börja dela direkt.
Automatisk enhetsupptäckt
Enheter på samma nätverk dyker automatiskt upp i gränssnittet, vilket gör det enkelt att välja en mottagare utan att skriva in adresser eller parningskoder.
Inga filbegränsningar
PairDrop har inga begränsningar för filstorlek eller typfilter, så du kan dela vad som helst från små textutdrag till stora videofiler utan krångel.
QR-kodsparning
Skanna en QR-kod för att omedelbart ansluta mobila enheter, vilket eliminerar behovet av att skriva nätverksadresser vid delning mellan telefoner och datorer.
Varför köra PairDrop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.