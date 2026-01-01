PairDrop är en modern, webbaserad fildelningsplattform som ger AirDrop-liknande överföringar till alla enheter och operativsystem. Med WebRTC-teknik färdas filer direkt från avsändare till mottagare utan att vidröra servern — VPS:en koordinerar endast anslutningen. Öppna webbgränssnittet på vilken enhet som helst, se vilka andra som är på nätverket och skicka filer med ett enda klick. Inga konton, inga appar, inga storleksbegränsningar.

Att själv hosta PairDrop ger ditt hem eller kontor ett permanent, alltid tillgängligt nav för fildelning, skyddat av HTTPS via Traefik. Filer passerar aldrig genom tredjepartslagring, överföringar körs med full lokal nätverkshastighet, och den självhostade lösningen innebär inga kostnader per fil eller bandbredd, oavsett hur mycket ditt team delar.