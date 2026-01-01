Installera Crucix med ett klick.
OSINT-underrättelseplattform som samlar 27 globala datakällor i realtid i en enhetlig 3D-översikt.
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Vad du kan bygga med Crucix
Crucix är en OSINT-plattform (Open Source Intelligence) som samlar data från 27 offentliga källor — inklusive satellitbilder från NASA FIRMS, maritim AIS-spårning, ACLED-konfliktdat, FRED ekonomiska indikatorer och sociala sentimentflöden — i en enda realtidsöversikt med en WebGL-driven 3D-glob. Plattformen uppdaterar data automatiskt var 15:e minut, vilket ger dig kontinuerlig situationsmedvetenhet utan manuell inblandning.
Plattformen levererar flernivåvarningar (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram och Discord, LLM-genererade handelsidéer och tvåvägs bot-kommandon för briefningar på begäran. Att själv hosta Crucix på din VPS håller alla API-nycklar och underrättelsearkiv på din egen infrastruktur, säkerställer oavbruten datainsamling och ger dig full kontroll över lagring och åtkomst.
Viktiga funktioner i Crucix
27 OSINT-källor
Samlar data från satellit, sjöfart, flyg, konflikter, ekonomi och sociala stämningar parallellt, med smidig nedgradering när någon källa inte är tillgänglig.
3D-globvisualisering
WebGL-driven jordglob visar händelser geografiskt, vilket gör det enkelt att koppla samman incidenter mellan regioner med en blick.
Flernivå larmsystem
Levererar FLASH-, PRIORITETS- och RUTINvarningar via Telegram och Discord så att viktiga händelser når dig omedelbart.
LLM intelligensanalys
Integrerar med Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini och andra leverantörer för att generera handelsidéer och intelligenta signalsammanfattningar från insamlad data.
Tvåvägs botkommandon
Begär statuskontroller vid behov, utlös manuella genomsökningar och ta emot rapporter direkt via Telegram- eller Discord-botkommandon.
Varför köra Crucix på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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