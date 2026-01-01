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OSINT-underrättelseplattform som samlar 27 globala datakällor i realtid i en enhetlig 3D-översikt.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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193,90  kr
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Crucix

Crucix är en OSINT-plattform (Open Source Intelligence) som samlar data från 27 offentliga källor — inklusive satellitbilder från NASA FIRMS, maritim AIS-spårning, ACLED-konfliktdat, FRED ekonomiska indikatorer och sociala sentimentflöden — i en enda realtidsöversikt med en WebGL-driven 3D-glob. Plattformen uppdaterar data automatiskt var 15:e minut, vilket ger dig kontinuerlig situationsmedvetenhet utan manuell inblandning.

Plattformen levererar flernivåvarningar (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram och Discord, LLM-genererade handelsidéer och tvåvägs bot-kommandon för briefningar på begäran. Att själv hosta Crucix på din VPS håller alla API-nycklar och underrättelsearkiv på din egen infrastruktur, säkerställer oavbruten datainsamling och ger dig full kontroll över lagring och åtkomst.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Crucix

27 OSINT-källor

Samlar data från satellit, sjöfart, flyg, konflikter, ekonomi och sociala stämningar parallellt, med smidig nedgradering när någon källa inte är tillgänglig.

3D-globvisualisering

WebGL-driven jordglob visar händelser geografiskt, vilket gör det enkelt att koppla samman incidenter mellan regioner med en blick.

Flernivå larmsystem

Levererar FLASH-, PRIORITETS- och RUTINvarningar via Telegram och Discord så att viktiga händelser når dig omedelbart.

LLM intelligensanalys

Integrerar med Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini och andra leverantörer för att generera handelsidéer och intelligenta signalsammanfattningar från insamlad data.

Tvåvägs botkommandon

Begär statuskontroller vid behov, utlös manuella genomsökningar och ta emot rapporter direkt via Telegram- eller Discord-botkommandon.

Varför köra Crucix på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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