Crucix är en OSINT-plattform (Open Source Intelligence) som samlar data från 27 offentliga källor — inklusive satellitbilder från NASA FIRMS, maritim AIS-spårning, ACLED-konfliktdat, FRED ekonomiska indikatorer och sociala sentimentflöden — i en enda realtidsöversikt med en WebGL-driven 3D-glob. Plattformen uppdaterar data automatiskt var 15:e minut, vilket ger dig kontinuerlig situationsmedvetenhet utan manuell inblandning.

Plattformen levererar flernivåvarningar (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram och Discord, LLM-genererade handelsidéer och tvåvägs bot-kommandon för briefningar på begäran. Att själv hosta Crucix på din VPS håller alla API-nycklar och underrättelsearkiv på din egen infrastruktur, säkerställer oavbruten datainsamling och ger dig full kontroll över lagring och åtkomst.