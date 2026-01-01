Gogs (Go Git Service) är en egenhostad Git-tjänst byggd för enkelhet och minimal resursanvändning. Skriven i Go, erbjuder den depåhantering, ärendehantering, wikistöd och teamorganisation via ett rent webbgränssnitt, och körs effektivt även på små VPS-instanser.

Att egenhosta Gogs håller din källkod på infrastruktur du äger, utan användaravgifter och utan beroende av externa hostingplattformar. Denna driftsättning kopplar Gogs med PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och inkluderar SSH-portvidarebefordran för standard Git push- och pull-arbetsflöden.