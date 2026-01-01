Installera ClassroomIO med ett klick.
Lärplattform med öppen källkod för regelefterlevnad, kundutbildning och partnerutbildningsprogram.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ClassroomIO
ClassroomIO är en helt öppen källkodsbaserad lärplattform byggd för företag som behöver köra efterlevnadsutbildning, utbildningsakademier för kunder och certifieringsprogram för partners från en enda plattform. Den inkluderar obegränsat antal kurser, lektioner, övningar, arbetsytor för flera organisationer, varumärkta certifikat och en AI-kursbyggare som utformar översikter och lektionsinnehåll åt er.
Att själv hosta ClassroomIO på er egen VPS håller elevregister, certifikat-ID och granskningsdata för utbildning under er kontroll — inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning och ingen tredje part mellan er organisation och dess utbildningsdata. Stacken levereras med Postgres, Redis och S3-kompatibel objektlagring, så hela LMS:et körs utan några externa tjänster.
Viktiga funktioner i ClassroomIO
Efterlevnadsutbildning
Håll koll på tidsfrister, förnyelser, anståndsperioder och dispenser med varumärkta certifikat och anpassade ID:n för reglerade utbildningsprogram.
AI Course Builder
Generera kursplaner, lektionsinnehåll och uppgifter med Gemini, GPT-4o eller Claude — förfina sedan resultatet i redigeraren.
AI-lektionshandledare
AI-assistenten i lektionen svarar på elevfrågor på sidan, baserat på det omgivande kursmaterialet.
Program och kohorter
Gruppera kurser i program med mål, schemaläggning för kohorter, teamhantering och spårning av delade framsteg.
Arbetsytor för flera organisationer
Driv separata organisationer med eget varumärke, anpassade domäner och lärare från en enda ClassroomIO-instans.
REST API och Webhooks
Registrera användare, utlös automatiseringar och ta emot händelser som certificate.issued eller enrollment.completed för att integrera ClassroomIO i din stack.
Varför köra ClassroomIO på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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