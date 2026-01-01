ClassroomIO är en helt öppen källkodsbaserad lärplattform byggd för företag som behöver köra efterlevnadsutbildning, utbildningsakademier för kunder och certifieringsprogram för partners från en enda plattform. Den inkluderar obegränsat antal kurser, lektioner, övningar, arbetsytor för flera organisationer, varumärkta certifikat och en AI-kursbyggare som utformar översikter och lektionsinnehåll åt er.

Att själv hosta ClassroomIO på er egen VPS håller elevregister, certifikat-ID och granskningsdata för utbildning under er kontroll — inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning och ingen tredje part mellan er organisation och dess utbildningsdata. Stacken levereras med Postgres, Redis och S3-kompatibel objektlagring, så hela LMS:et körs utan några externa tjänster.