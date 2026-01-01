Installera MiroFish med ettklicksinstallation.
AI-förutsägelsemotor som använder multiagent-svärmsimulering för att förutsäga verkliga sociala och marknadsresultat.
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Vad du kan bygga med MiroFish
MiroFish är en AI-prediktionsmotor byggd på OASIS simuleringsramverk för flera agenter. Den konstruerar parallella digitala världar befolkade av tusentals AI-agenter, var och en med oberoende personligheter, långtidsminne drivet av Zep Cloud och beteendelogik. Användare kan injicera verkliga händelser som startdata och observera hur simulerade populationer reagerar, vilket ger utfallsprognoser för trender i sociala medier, marknadsrörelser och policykonsekvenser.
Att själv hosta MiroFish ger dig dedikerad beräkningskraft för resurskrävande simuleringar och håller känslig affärsintelligens, finansiella signaler och förhandsanalyser helt inom din egen infrastruktur. Du behåller också full kontroll över val av LLM-leverantör och kostnadsoptimering.
Viktiga funktioner i MiroFish
Multiagent simulering
Tusentals AI-agenter med unika personligheter och ihållande minne interagerar i parallella digitala världar och skapar framväxande social dynamik.
Social plattformsmodellering
Simulerar miljöer som liknar Twitter och Reddit, med inlägg, kommentarer, följning och delning för att spegla verkligt plattformsbeteende.
Översiktsvykontroller
Injicera variabler och nyhetshändelser från ett fågelperspektiv för att observera hur den simulerade befolkningen reagerar i realtid.
Automatiserade rapporter
AI-genererade analysrapporter sammanfattar simuleringsresultat och förutsägelser, vilket minskar manuell tolkning av komplexa agentinteraktioner.
Flexibel LLM-backend
Fungerar med OpenAI eller valfri OpenAI API-kompatibel leverantör, vilket låter dig byta modeller för att balansera simuleringskvalitet mot kostnad.
Varför köra MiroFish på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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