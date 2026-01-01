MiroFish är en AI-prediktionsmotor byggd på OASIS simuleringsramverk för flera agenter. Den konstruerar parallella digitala världar befolkade av tusentals AI-agenter, var och en med oberoende personligheter, långtidsminne drivet av Zep Cloud och beteendelogik. Användare kan injicera verkliga händelser som startdata och observera hur simulerade populationer reagerar, vilket ger utfallsprognoser för trender i sociala medier, marknadsrörelser och policykonsekvenser.

Att själv hosta MiroFish ger dig dedikerad beräkningskraft för resurskrävande simuleringar och håller känslig affärsintelligens, finansiella signaler och förhandsanalyser helt inom din egen infrastruktur. Du behåller också full kontroll över val av LLM-leverantör och kostnadsoptimering.