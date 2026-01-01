Distribuera Transmute med en klicksinstallation.
En integritetsfokuserad filkonverterare som omvandlar dokument, bilder, ljud och video utan att ladda upp dem till tredjepartsservrar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Transmute
Transmute är en integritetsfokuserad filkonverterare som omvandlar dokument, bilder, ljud och video mellan olika format via ett rent webbgränssnitt. Din egen självhostade instans bearbetar filer istället för en anonym molntjänst, så känsligt material lämnar aldrig infrastruktur du kontrollerar och det finns inga uppladdningsbegränsningar, vattenstämplar eller avgifter per konvertering.
Att självhosta Transmute på en VPS ger team ett privat, alltid tillgängligt konverteringsverktyg som kan nås från vilken webbläsare som helst. Det är ett praktiskt alternativ till annonsfinansierade onlinekonverterare som samlar in data, vilket gör det väl lämpat för organisationer med strikta krav på datahantering eller alla som helt enkelt vill ha formatkonvertering utan att lämna över filer till en tredje part.
Viktiga funktioner i Transmute
Konvertering med integritetsfokus
Vi behandlar filer helt och hållet på din egen självhostade instans, så känsliga dokument och media når aldrig en tredjepartsserver.
Flerformatsstöd
Konvertera mellan dokument-, bild-, ljud- och videoformat från ett enda gränssnitt utan att installera skrivbordsprogramvara.
Inga uppladdningsgränser
Självhostning tar bort filstorleksgränserna och vattenstämplarna som gratis onlinekonverteringstjänster inför.
Webbläsarbaserat gränssnitt
Dra, släpp och konvertera från vilken webbläsare som helst med ett enkelt gränssnitt som inte behöver något konto för att komma igång.
Fullständigt dataägande
Kör tjänsten på din egen VPS för att behålla full kontroll över var du lagrar filer och hur länge du behåller dem.
Varför köra Transmute på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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