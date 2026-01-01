Transmute är en integritetsfokuserad filkonverterare som omvandlar dokument, bilder, ljud och video mellan olika format via ett rent webbgränssnitt. Din egen självhostade instans bearbetar filer istället för en anonym molntjänst, så känsligt material lämnar aldrig infrastruktur du kontrollerar och det finns inga uppladdningsbegränsningar, vattenstämplar eller avgifter per konvertering.

Att självhosta Transmute på en VPS ger team ett privat, alltid tillgängligt konverteringsverktyg som kan nås från vilken webbläsare som helst. Det är ett praktiskt alternativ till annonsfinansierade onlinekonverterare som samlar in data, vilket gör det väl lämpat för organisationer med strikta krav på datahantering eller alla som helt enkelt vill ha formatkonvertering utan att lämna över filer till en tredje part.