Installera LibrePhotos med ettklicksinstallation.
Självhostad fotohantering med automatisk ansiktsigenkänning, objektdetektering och AI-driven sökning för hela din samling.
Välj en VPS-prenumeration för LibrePhotos
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LibrePhotos
LibrePhotos är en självhostad plattform för fotohantering med öppen källkod som erbjuder AI-driven organisering till ditt personliga fotobibliotek. Till skillnad från Google Photos eller iCloud stannar varje bild på din egen server – inga uppladdningsgränser, inga prenumerationsavgifter och ingen tredjepartsåtkomst till dina minnen. Den bearbetar automatiskt dina foton med ansiktsigenkänning, scendetektering och semantisk sökning så att du kan hitta vilken bild som helst utan manuell taggning.
Att själv hosta LibrePhotos på en VPS ger dig full kontroll över dina mest personliga data. All ML-bearbetning körs lokalt – ansiktsklustring, omvänd geokodning och objektdetektering sker på din server utan anrop till externa AI-tjänster. Oavsett om du migrerar från en molnfototjänst eller bygger ett privat familjearkiv, erbjuder LibrePhotos ett polerat, funktionskomplett alternativ.
Viktiga funktioner i LibrePhotos
Ansiktsigenkänning
Grupperar automatiskt ansikten i hela ditt bibliotek så att du kan tagga personer en gång och direkt hitta alla foton de är med på.
AI-driven fotosökning
Sök dina foton efter objekt, scener och beskrivningar med hjälp av maskininlärning på enheten — och du behöver ingen moln-API.
Automatisk fotoorganisation
Tidslinje- och albumvyer med händelsebaserad gruppering, omvänd geokodning och extrahering av EXIF-metadata organiserar ditt bibliotek utan manuellt arbete.
Fleranvändarstöd
Dela din bildserver med familjemedlemmar, var och en med sitt eget bibliotek, ansiktsigenkänningsomfång och åtkomstkontroller.
Rå- och videosupport
Hanterar RAW-filer, HEIC/HEIF-format och videor tillsammans med standard-JPEG-bilder, och bevarar full bildkvalitet och metadata.
Varför köra LibrePhotos på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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