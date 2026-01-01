Upp till 69 % rabatt på LibrePhotos

Installera LibrePhotos med ettklicksinstallation.

Självhostad fotohantering med automatisk ansiktsigenkänning, objektdetektering och AI-driven sökning för hela din samling.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera LibrePhotos med ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
86,90kr/mån
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100 GB NVMe-diskutrymme
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
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719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med LibrePhotos

LibrePhotos är en självhostad plattform för fotohantering med öppen källkod som erbjuder AI-driven organisering till ditt personliga fotobibliotek. Till skillnad från Google Photos eller iCloud stannar varje bild på din egen server – inga uppladdningsgränser, inga prenumerationsavgifter och ingen tredjepartsåtkomst till dina minnen. Den bearbetar automatiskt dina foton med ansiktsigenkänning, scendetektering och semantisk sökning så att du kan hitta vilken bild som helst utan manuell taggning.

Att själv hosta LibrePhotos på en VPS ger dig full kontroll över dina mest personliga data. All ML-bearbetning körs lokalt – ansiktsklustring, omvänd geokodning och objektdetektering sker på din server utan anrop till externa AI-tjänster. Oavsett om du migrerar från en molnfototjänst eller bygger ett privat familjearkiv, erbjuder LibrePhotos ett polerat, funktionskomplett alternativ.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i LibrePhotos

Ansiktsigenkänning

Grupperar automatiskt ansikten i hela ditt bibliotek så att du kan tagga personer en gång och direkt hitta alla foton de är med på.

AI-driven fotosökning

Sök dina foton efter objekt, scener och beskrivningar med hjälp av maskininlärning på enheten — och du behöver ingen moln-API.

Automatisk fotoorganisation

Tidslinje- och albumvyer med händelsebaserad gruppering, omvänd geokodning och extrahering av EXIF-metadata organiserar ditt bibliotek utan manuellt arbete.

Fleranvändarstöd

Dela din bildserver med familjemedlemmar, var och en med sitt eget bibliotek, ansiktsigenkänningsomfång och åtkomstkontroller.

Rå- och videosupport

Hanterar RAW-filer, HEIC/HEIF-format och videor tillsammans med standard-JPEG-bilder, och bevarar full bildkvalitet och metadata.

Varför köra LibrePhotos på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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