LibrePhotos är en självhostad plattform för fotohantering med öppen källkod som erbjuder AI-driven organisering till ditt personliga fotobibliotek. Till skillnad från Google Photos eller iCloud stannar varje bild på din egen server – inga uppladdningsgränser, inga prenumerationsavgifter och ingen tredjepartsåtkomst till dina minnen. Den bearbetar automatiskt dina foton med ansiktsigenkänning, scendetektering och semantisk sökning så att du kan hitta vilken bild som helst utan manuell taggning.

Att själv hosta LibrePhotos på en VPS ger dig full kontroll över dina mest personliga data. All ML-bearbetning körs lokalt – ansiktsklustring, omvänd geokodning och objektdetektering sker på din server utan anrop till externa AI-tjänster. Oavsett om du migrerar från en molnfototjänst eller bygger ett privat familjearkiv, erbjuder LibrePhotos ett polerat, funktionskomplett alternativ.