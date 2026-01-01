Driftsätt Resilio Sync med en klickinstallation.
Peer-to-peer filsynkronisering över stationära datorer, servrar och mobila enheter utan en molnmellanhand.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Resilio Sync
Resilio Sync är en peer-to-peer-filsynkroniseringstjänst baserad på BitTorrent-protokollet, som ursprungligen hade namnet BitTorrent Sync. Den flyttar filer direkt mellan dina enheter över en krypterad P2P-kanal, utan att ladda upp något till en molnleverantör — din VPS, stationära datorer, bärbara datorer och telefoner delar en mapp genom att utbyta kryptografiska delningsnycklar, och håller sedan den mappen synkroniserad när filer ändras.
Att själv hosta Resilio Sync på en VPS ger dig en synkroniseringspartner som alltid är online och som håller den kanoniska kopian av dina delade mappar. Den accepterar inkommande ändringar från vilken annan enhet som helst i delningen när som helst på dygnet — utan bandbreddsbegränsningar, filstorleksgränser eller återkommande avgifter för kommersiell molnsynkronisering.
Viktiga funktioner i Resilio Sync
Direkt peer-to-peer-synkronisering
Krypterad filöverföring mellan dina enheter över en P2P-kanal — din data lagras aldrig på en tredjepartsserver.
Inga filstorleksbegränsningar
Synkronisera godtyckligt stora filer och mappar utan kommersiella molnbegränsningar — endast ditt lagringsutrymme och din bandbredd spelar roll.
Selektiv synkronisering
Välj mappvis vilka enheter som får det fullständiga innehållet i stället för on-demand-strömning, så att telefoner inte behöver spegla hela bibliotek.
Dela nycklar och länkar
Skrivskyddade, läs- och skrivbara och engångslänksdelningslägen ger dig exakt kontroll över vad varje inbjuden användare kan göra med en delad mapp.
Inbyggda appar över plattformar
Förstapartsklienter för Windows, macOS, Linux, iOS, Android och NAS-system innebär att varje enhet talar samma protokoll nativt.
Varför köra Resilio Sync på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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