Resilio Sync är en peer-to-peer-filsynkroniseringstjänst baserad på BitTorrent-protokollet, som ursprungligen hade namnet BitTorrent Sync. Den flyttar filer direkt mellan dina enheter över en krypterad P2P-kanal, utan att ladda upp något till en molnleverantör — din VPS, stationära datorer, bärbara datorer och telefoner delar en mapp genom att utbyta kryptografiska delningsnycklar, och håller sedan den mappen synkroniserad när filer ändras.

Att själv hosta Resilio Sync på en VPS ger dig en synkroniseringspartner som alltid är online och som håller den kanoniska kopian av dina delade mappar. Den accepterar inkommande ändringar från vilken annan enhet som helst i delningen när som helst på dygnet — utan bandbreddsbegränsningar, filstorleksgränser eller återkommande avgifter för kommersiell molnsynkronisering.