MetaTrader 5 är världens mest populära handelsplattform för privatpersoner för forex, aktier, terminer, CFD:er och kryptovalutor – används av miljontals handlare och stöds av hundratals mäklare världen över. Denna mall kör den fullständiga Windows-versionen av MetaTrader 5 inuti en Wine-on-Linux-container, exponerad via KasmVNC så att du kan komma åt den från vilken webbläsare som helst utan att installera skrivbordsklienten lokalt.

Att själv hosta MT5 på din VPS ger handlare en dygnet runt-online handelsplattform som kör Expert Advisors (EA:er) och prenumerationer för kopieringshandel utan att behöva ha en stationär dator igång. Det webbläsarbaserade KasmVNC-gränssnittet låter dig logga in var som helst ifrån – skrivbord, surfplatta eller telefon – utan att installera den proprietära MT5-klienten på varje enhet.