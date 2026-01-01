Installera MetaTrader 5 med en klickinstallation.
Kör MetaTrader 5 i en webbläsare via KasmVNC för valutahandel och CFD-handel dygnet runt utan en dedikerad Windows-dator.
Välj en VPS-prenumeration för MetaTrader 5
Varje plan har allt du behöver och mer
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med MetaTrader 5
MetaTrader 5 är världens mest populära handelsplattform för privatpersoner för forex, aktier, terminer, CFD:er och kryptovalutor – används av miljontals handlare och stöds av hundratals mäklare världen över. Denna mall kör den fullständiga Windows-versionen av MetaTrader 5 inuti en Wine-on-Linux-container, exponerad via KasmVNC så att du kan komma åt den från vilken webbläsare som helst utan att installera skrivbordsklienten lokalt.
Att själv hosta MT5 på din VPS ger handlare en dygnet runt-online handelsplattform som kör Expert Advisors (EA:er) och prenumerationer för kopieringshandel utan att behöva ha en stationär dator igång. Det webbläsarbaserade KasmVNC-gränssnittet låter dig logga in var som helst ifrån – skrivbord, surfplatta eller telefon – utan att installera den proprietära MT5-klienten på varje enhet.
Viktiga funktioner i MetaTrader 5
Alltid på EAs
Kör Expert Advisors och copy-trading-prenumerationer dygnet runt utan att ha en dator igång — din VPS hanterar marknadshändelser under natten och helgen automatiskt.
Webbläsaråtkomst
Anslut till din MT5-terminal från valfri enhet med en modern webbläsare via KasmVNC — dator, surfplatta eller telefon — ingen Windows-installation behövs.
Anslut valfri mäklare
Använd vilken MetaTrader 5-mäklare som helst – hundratals stöder MT5, inklusive IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM och många andra över hela världen.
Diagram och indikatorer
Fullständiga MT5-diagramfunktioner med tekniska indikatorer, marknadsdjup, analys över flera tidsramar och anpassade indikatorskript via MQL5.
Algoritmisk handel
MQL5 IDE inuti terminalen för att skriva Expert Advisors, anpassade indikatorer och skript – plus valfri Python RPyC-integration för extern automatisering.
Beständig konfiguration
Din terminalprofil, mallar, EA:er, indikatorer och kontouppgifter kvarstår vid omstarter av containrar tack vare en dedikerad konfigurationsvolym.
Varför köra MetaTrader 5 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
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Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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