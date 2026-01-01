Installera Countly med ett klick.
Integritetsfokuserad plattform för produktanalys som spårar användarresor över mobil-, webb- och datorapplikationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Countly
Countly är en integritetsfokuserad analys- och engagemangsplattform med öppen källkod som tusentals team förlitar sig på för att spåra produktprestanda och användarbeteende i mobil-, webb-, desktop- och IoT-applikationer. Dess plugin-baserade arkitektur gör att du kan aktivera bara det du behöver – från sessionsspårning och kraschrapportering till push-meddelanden och fjärrkonfiguration – utan att göra din installation onödigt stor.
Att själv hosta Countly ger dig full kontroll över din analysdata, utan tredjepartsdatadelning, inga samplingsbegränsningar och ingen prismodell per händelse. Kör det på din egen VPS för att behålla känslig användarbeteendedata helt inom din infrastruktur och uppfylla kraven för GDPR och integritetsöverensstämmelse.
Viktiga funktioner i Countly
Plattformsoberoende spårning
Samla in sessioner, händelser och användarresor från mobilappar (iOS, Android), webb- och datorappar med officiella SDK:er för React Native, Flutter, Unity och mer.
Kraschrapportering
Fånga och analysera fel och krascher på alla plattformar, med fullständiga stackspårningar och antal berörda användare för att prioritera åtgärder.
Pushnotiser
Skicka riktade push-meddelanden till iOS- och Android-användare direkt från kontrollpanelen, med målgruppssegmentering och leveransspårning.
Fjärrkonfiguration
Uppdatera appens beteende i realtid utan att släppa en ny version, med hjälp av nyckel-värde-par för fjärrkonfiguration kopplade till specifika användarsegment.
Efterlevnadsnav
Hantera GDPR-samtyckeshantering och begäranden från registrerade – inklusive dataexport och radering – från ett enda inbyggt gränssnitt.
Varför köra Countly på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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