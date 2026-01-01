Countly är en integritetsfokuserad analys- och engagemangsplattform med öppen källkod som tusentals team förlitar sig på för att spåra produktprestanda och användarbeteende i mobil-, webb-, desktop- och IoT-applikationer. Dess plugin-baserade arkitektur gör att du kan aktivera bara det du behöver – från sessionsspårning och kraschrapportering till push-meddelanden och fjärrkonfiguration – utan att göra din installation onödigt stor.

Att själv hosta Countly ger dig full kontroll över din analysdata, utan tredjepartsdatadelning, inga samplingsbegränsningar och ingen prismodell per händelse. Kör det på din egen VPS för att behålla känslig användarbeteendedata helt inom din infrastruktur och uppfylla kraven för GDPR och integritetsöverensstämmelse.