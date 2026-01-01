Installera Hasura GraphQL Engine med ett klick.
Omedelbara GraphQL- och REST-API:er över din PostgreSQL-databas – ingen backend-kod krävs.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine ansluter till din PostgreSQL-databas och autogenererar ett fullt typat GraphQL API på några sekunder. Istället för att skriva resolver-kod, konfigurera schemadefinitioner eller bygga frågelager från grunden, pekar utvecklare Hasura mot en databas och får omedelbart filtrering, sortering, paginering, aggregeringar och realtidsprenumerationer, där en visuell konsol hanterar allt.
Med över 32 000 GitHub-stjärnor och produktionsanvändning hos företag världen över, är Hasura den snabbaste vägen från databas till API. Självhostning på din egen VPS behåller dina databasuppgifter och frågelogik inom din infrastruktur, utan avgifter per förfrågan, inga kostnader för datautflöde och full kontroll över åtkomstbehörigheter och hastighetsbegränsning.
Viktiga funktioner i Hasura GraphQL Engine
Direkta GraphQL API:er
Genererar automatiskt ett fullt typat GraphQL API från ditt befintliga PostgreSQL-schema — inklusive tabeller, vyer och relationer, utan att du behöver skriva någon resolver-kod.
Realtidsprenumerationer
Man kan förvandla vilken GraphQL-fråga som helst till en live-prenumeration som skickar uppdateringar till anslutna klienter över WebSockets när den underliggande datan ändras.
Radnivåbehörigheter
Definiera detaljerade åtkomstkontrollregler per tabell, roll och åtgärd med hjälp av ett peka-och-klicka-verktyg för behörigheter – du behöver ingen anpassad middleware.
REST-slutpunktsmappning
Exponera en sparad GraphQL-fråga som en namngiven REST-slutpunkt, vilket ger REST-klienter åtkomst till samma data utan ett separat API-lager.
Fjärrscheman och åtgärder
Integrera externa GraphQL API:er och HTTP-tjänster i det enhetliga schemat, så att klienter kan fråga allt genom en enda slutpunkt.
Varför köra Hasura GraphQL Engine på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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