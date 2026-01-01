Hasura GraphQL Engine ansluter till din PostgreSQL-databas och autogenererar ett fullt typat GraphQL API på några sekunder. Istället för att skriva resolver-kod, konfigurera schemadefinitioner eller bygga frågelager från grunden, pekar utvecklare Hasura mot en databas och får omedelbart filtrering, sortering, paginering, aggregeringar och realtidsprenumerationer, där en visuell konsol hanterar allt.

Med över 32 000 GitHub-stjärnor och produktionsanvändning hos företag världen över, är Hasura den snabbaste vägen från databas till API. Självhostning på din egen VPS behåller dina databasuppgifter och frågelogik inom din infrastruktur, utan avgifter per förfrågan, inga kostnader för datautflöde och full kontroll över åtkomstbehörigheter och hastighetsbegränsning.